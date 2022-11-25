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ГреціяТуризм

Популярний грецький напрямок планує обкласти туристів даниною

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ще один популярний напрямок планує обкласти туристів даниною

Ще один украй популярний у туристів напрямок планує на них заробити, обклавши їх даниною у вигляді туристичного податку. Йдеться про грецьку столицю – місто Афіни, які у високий туристичний сезон відвідують 3.5 млн туристів за день, може «поправити свою економіку» за рахунок туристів. Саме таку заяву зробив Костас Бакояніс, мер Афін.

«Афіни налічують 650 000 постійних жителів і обслуговують 3,5 мільйона людей на день, тому зазнають додаткового тиску через наплив туристів», – заявив пан Бакояніс Союзу муніципалітетів та спільнот. Також він зазначив, що популярні туристичні напрямки в Європі, включаючи Барселону, Брюссель, Берлін та Рим, вже запровадили практику стягування податку з туристів.

При цьому загалом для Греції, згідно з даними Грецького статистичного управління (ELSTAT) за вересень, туризм був ключовим чинником із зростанням ВВП на 7,7% у другому кварталі порівняно з тим самим періодом 2021 року. На туристах країна планує заробити близько 18 млрд. євро.

Розмір планованого податку та способи його справляння при цьому поки не уточнюється. У Барселоні, наприклад, він варіюється в залежності від “зірковості” готелю, максимум – 2.5 євро платять “люксові” туристи.

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