Подорожчання у 6 разів: популярна у туристів пляжна країна різко підвищує податок на туристів

Популярна у європейців пляжна країна різко підвищує податок на туристів – зростання вже існуючого податку на проживання цілих шість разів пообіцяли в Греції. З туристів мають намір отримати додаткові 300 млн. євро. Які, як офіційно заявлено, нібито підуть у «фонд боротьби з наслідками зміни клімату».

Про це, згідно з даними грецьких ЗМІ, заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, виступаючи на 87-му Міжнародному ярмарку в Салоніках (TIF). Згідно зі статистикою, у першій половині 2023 року у Греції спостерігалося зростання кількості туристів на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а також зростання доходів на 23,9%. Мабуть, це і подало ідею уряду Греції про можливість збільшити «податок на перебування», який відвідувачі платять у готелях країни на 1-6 євро за ніч.

“Кліматична криза вже тут і змушує нас дивитися на все по-іншому”, – заявив прем’єр-міністр Греції, згадавши страшні пожежі цього сезону та інші стихійні лиха. «Ми вже створили спеціальний резерв на випадок стихійного лиха у розмірі 300 мільйонів, який з 2024 року сягне 600 мільйонів євро. Додаткові 300 мільйонів євро надійдуть за рахунок збільшення щоденного податку на проживання із одного до шести євро, особливо у розкішних готелях», – пояснив він.

Нагадаємо, податок на проживання діє у Греції з 1 січня 2018 року. Туристи платять його щодня за використання номерів у готелях чи будь-якого іншого виду житла. Податок становить близько 50 центів в одно- та двозіркових готелях, 1,50 євро у тризіркових готелях, 3 євро у чотиризіркових готелях та 4 євро у 5-зіркових готелях. Виросте він, найімовірніше, пропорційно.