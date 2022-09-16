Європейські пенсіонери готові перезимувати в Туреччині, Греції та на Кіпрі через енергокризу

Жителі Німеччини, Нідерландів, Швейцарії та інших країн, де взимку досить холодно, бронюють авіаквитки та житло у Туреччині, Греції та на Кіпрі.

Мешканка Гамбурга Світлана розповіла, що її літні сусіди планують поїздку до теплих країв — якщо не на всю зиму, то хоча б на місяць:

«Я такий варіант не відкидаю для своєї родини. Особливо, якщо буде локдаун. Розглядаю варіант зимівлі, можливо, не повної, на кілька тижнів. Зростання цін відчутне, причому на базові продукти на кшталт хліба, молока, олії. Можу навести приклад. Батон білого хліба коштував 4 євро 20 центів, зараз коштує 6 євро. Пачка масла коштувала 2 євро, тепер – 3 євро. У наявності 30% підвищення ціни. І багато людей шоковані. Тож купити дешевий тур і поїхати на місяць у теплу країну, тим більше за all inclusive — це непоганий варіант».

Зимівка або тривала відпустка на турецькому березі для німців — реальний спосіб заощадити. Рахунки за електроенергію навіть для невеликих квартир уже наразі обчислюються сотнями євро. При цьому тритижневий відпочинок у Сіді за системою «все включено» у січні 2023 року зараз у Німеччині продають лише за 600 євро на людину. У Туреччині готуються прийняти цієї осені вдвічі більше гостей із Євросоюзу, аніж рік тому. Турецька туристична асоціація повідомила, що практично всі готелі цього сезону вперше не закриватимуться на зиму. Хоча раніше працювали за сезонною схемою.

А от місцеві жителі не дуже раді — через наплив туристів чекати зниження цін восени та взимку, які традиційно вважалися «мертвим сезоном», не варто, розповідає мешканка Ізміра Ганна. Інфляція у Туреччині за даними на початок вересня перевищила 80%.

«Переповнені ресторани, паби, чого тут не зустрінеш. Відпочивають, гуляють, п’ють пиво, радіють життю… Нові заклади відкриваються саме європейським планом. З гарячими закусками, сосисками, шпикачками. У моєї сусідки по житловому комплексу бабуся живе у Швейцарії 50 років. Вона пенсіонерка, одружена була. У неї там життя, побут та інше. Але каже: «Я цієї зими не зможу прогодуватися тут — ні щодо цін на продукти харчування, ні щодо житла. Тому, що опалити свій будинок я не зможу, цієї зими приїду до Туреччини до вас».

Зимувати німецькі «енерготуристи» планують там, де традиційно відпочивають і влітку — в Анталії, Кемері, Аланії та на курортах Егейського моря, таких як Кушадаси. За даними операторів, поки що значна частина тих, хто купує довгі тури на осінь чи зиму, — пенсіонери. Але зростає і відсоток молодих людей, особливо тих, хто працює віддалено. Турецька ліра за поточний рік подешевшала до євро більш як на третину.