“Епоха рабства закінчилася”: принизливе відео з офіціантами по груди у воді обурило інтернет

Принизливе обслуговування туристів офіціантами по груди у воді шокувало користувачів мережі, повідомляє GreekReporter.

За даними грецьких ЗМІ, випадок стався на одному з пляжів популярного грецького острова Родос – у барі на відомому пляжі Агіа Маріна, розташованому на північно-східному узбережжі грецького острова, приблизно за 4 км на південь від столиці Родосу.

Опублікований у мережі скандальний ролик викликав багато запитань та негативних відгуків. На кадрах видно, як молодий офіціант тримає в руці тацю і майже вплав намагається дістатися клієнтів на обладнаних зонах відпочинку в морі. Деякі спостерігачі порівняли таке обслуговування із “середньовічними умовами праці”.

Вірусне відео також привернуло увагу місцевої влади, яка розпочала розслідування у відповідь на обурення громадськості. Вони розпочали перевірку законності будівництва плавучих конструкцій на березі моря та дотримання трудових прав співробітників. Під час розслідування інциденту з’ясувалося, що баром управляє керуючий їдальні грецького парламенту.

Міністр праці Греції Адоніс Георгіадіс засудив те, що відбувається.

“Епоха рабства закінчилася! Подія, знята на камеру, огидна. Я відправив інспекторів з перевіркою до бару, як тільки побачив кадри. Ми всі повинні зрозуміти, що епоха рабства закінчилася. Співробітники не раби, вони люди з правами. Ми тут, щоб стежити за дотриманням норм. І будь-який бізнесмен, який вдасть, що забув про це, буде безжально покараний у рамках закону. Я хочу внести ясність. Я хочу, щоб у нас був туризм, і все це за умови повного дотримання прав трудящих”, — сказав він.

Ρε σεις ; Που ζούμε; Άμεση παρέμβαση από την κυβέρνηση τώρα #Ρόδος pic.twitter.com/5PANl4QPEs — Daskalakis Manolis (@emdaskalakis) July 1, 2023

Виступаючи на MEGA TV, власник пляжного бару сказав, що це був “поодинокий інцидент”, опублікований у соціальних мережах конкурентом.

Він додав, що молодий офіціант, який працює у нього останні п’ять років, не скаржився. За свою роботу він отримує 3000 євро на місяць, наголосив він.

“Його костюм водонепроникний, але я знаю, що відео було опубліковано підробленим профілем конкурента, який хотів нашкодити мені та очорнити мій бізнес. Берегова охорона провела низку перевірок моєї власності і не знайшла нічого протизаконного. Інспектори запитали співробітників, чи змушую я їх заходити в море, і вони відповіли, що роблять це заради найкращих чайових”, – заявив він.

Сам офіціант та герой гучного ролика підтвердив журналістам, що не скаржиться на свою роботу.

“Я не заперечую проти такої роботи. Так я отримую чайові – до 200 євро на день”, – сказав він в інтерв’ю місцевим ЗМІ.