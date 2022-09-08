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ГреціяТуризм

Афіни визнані найкращим місцем для бюджетного відпочинку в Європі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Афіни визнані найкращим місцем для бюджетного відпочинку в Європі

Експерти Post Office Travel Money провели дослідження та назвали найкращі місця для бюджетного відпочинку в Європі.

Так, у ТОП-20 міст лідирує грецька столиця Афіни, вона перевершує традиційні бюджетні в Східній Європі через різке падіння цін на 15% з 2021 року.

Наприклад, проживання в готелі на дві ночі, харчування, квитки на атракціони та проїзд у міському транспорті коштуватимуть туристам 207 фунтів стерлінгів на двох.

На другому місці у списку знаходиться Лісабон (Португалія), де середній рахунок становитиме 218 фунтів стерлінгів. На третьому – польський Краків (219 фунтів стерлінгів). П’ятірку замикають Рига (220) та Будапешт (221).

Як уточнив глава Post Office Travel Money Нік Боден, подорож до Афін і Лісабона обійдеться вдвічі дешевше за поїздку до Парижа, Амстердама і Венеції. До того ж вони «пропонують сонячний осінній клімат».

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