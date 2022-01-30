Співробітниця готелю пояснила, що є єдиний спосіб гарантувати собі чистоту білизну в номері

Співробітниця готелю розповіла, як отримати чисту постільну білизну у свій номер. Її слова передає The Sun.

Користувач Tiktok під ніком @hotel_hacks_ пояснила, що справа у відсутності часу. Іноді у покоївок немає часу на прибирання, та й працюють вони за мінімальну плату, тому не завжди відповідально ставляться до зміни білизни.

Вона також зазначила, що деякі готелі віддають свої послуги пральні на аутсорсинг, і платити за щоденне прання постільної білизни дуже дорого.

“У покоївок є лише півгодини, щоб прибрати звичайний номер, і 45 хвилин – на люкс. Ви думаєте, цього вистачає? Ні”, – пояснила дівчина.

Потім вона розповіла, що є лише один спосіб гарантувати чистоту простирадлом на вашому ліжку, але це не зробить вас популярним серед персоналу готелю.

“Щоб точно отримати чисту та свіжу постільну білизну, просіть комплект на стійці реєстрації або принесіть свій”, – пояснила співрозмовниця.

Її відео переглянули 27 000 разів, і глядачі обурені тим, що могли спати на використаних простирадлах.

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Але інший працівник готелю розповів, наскільки перевтомлені прибиральники і що їм дають ще менше часу на прибирання номерів.

Вони написали: «Наш Marriott дав нам 10 хвилин на номер та люкс. Простирадла та рушники складені заново, якщо вони сухі, і простирадла, якщо немає плям, щільно заправлені. Багато освіжувачів повітря, без миття підлог».

Інші співробітники готелю розповіли, що між гостями не стирають не лише простирадла.