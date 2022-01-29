Колишня покоївка розкрила шокуючі подробиці про готельну індустрію

«Брудні таємниці» готельної індустрії, а також корисні лайфхаки для туристів розкрила в серії роликів TikTok колишня співробітниця готелю Джанесса Річард. У тому числі вона розповідає про те, чому не варто спати під ковдрою, як можна отримати бонусний сніданок або покращити номер, і що не варто використовувати за призначенням.

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Спати під ковдрою чи покривалом у готелях не варто: Джанесса стверджує, що більшість готелів ніколи не стирають ковдри та покривала у перервах між гостями. «Їх стирають може бути, раз на рік, або взагалі ніколи, що страшенно огидно. Перше, що я радила б вам зробити, коли увійдете в номер – не лягати на ліжко, для цього треба зняти ковдру», – повідомила вона туристам.

Друга порада приємніша – вона радить «бути милими» на ресепшн готелю – це підвищує шанси на покращення категорії номеру. «Різні готельні бренди дотримуються різних правил щодо підвищення класу обслуговування своїх гостей. Готелю, в якому я працювала, було все одно: поки ми мали можливість, нам дозволяли. Були туристи, які просили безкоштовне підвищення категорії номера, і якщо вони були милими зі мною – вони її отримували, а якщо ні – я легко їм збрехала і сказала, що немає такої можливості і вільних номерів», – заявила екс-працівниця готелю.

Ще одна її новина присвячена заспокоєнню тривожних туристів: вона відповідає на запитання, чому в готелі ніколи не вимовляють номер туриста вголос. Це загалом небезпечно – хто знає, що за люди стоять у лобі та слухають – запевняє вона. Тому за законом працівникам готелю не дозволено вимовляти номер вашої кімнати вголос — принаймні у США. Тому ми зазвичай пишемо це на конверті, передаємо вам і говоримо: Це номер вашої кімнати, – заявляє вона.

Про сніданок вона нагадує туристам наступне, особливо цікаве для екскурсантів: «Якщо ваш сніданок включений у вартість вашого проживання, але ви йдете до початку сніданку, ви завжди можете запитати персонал, чи можуть вони приготувати сніданок на винос». Як правило, ви отримаєте сумку з деяким набором їжі», – запевняє Джанесса.

Ще трохи брудної правди: робітниця готелю радить не використовувати готельні склянки – або, принаймні, відмити їх, бажано з миючим засобом. «Я б не рекомендувала пити з цих склянок, тому що більшу частину часу їх не змінюють між гостями, поки вони виглядають чистими, – пише вона. Окрім ковдри, про яку йшлося в першому пункті «ніколи не миють» у готелі та килими – так що не варто ходити по них без взуття, а ще є шанс, що початий рулон туалетного паперу і справді був розпочатий попередніми постяльцями – з шансами, не одним. “Якщо в рулоні залишився папір, вони залишать його і загнутий кінець, щоб він виглядав красиво”, – заявляє вона.

Нарешті, ще одна рекомендація: завжди бронюйте безпосередньо через готель – заявляє вона. Через мережі та третіх осіб, «ваш номер та тип номера насправді не гарантуються», – запевняє екс-працівниця готелю.