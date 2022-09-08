На курорті Таїланду пограбовано розкішний готель: із 348 номерів винесли абсолютно все на суму 2 млн. доларів

Поліція Таїланду заарештувала шістьох людей, підозрюваних у зухвалому пограбуванні розкішного готелю на курортному острові Самуї. Грабіжники не залишили без уваги навіть лампочки та електропроводи. Обсяг завданих збитків оцінено в 2 млн доларів. Правоохоронці розшукують решту учасників події.

За даними The Thaiger, мова йде про готель Chaweng Blue Lagoon вартістю 11,5 млн доларів, але тепер він коштуватиме значно менше, т.к. злодії винесли з 348 номерів речі на суму 2 млн. доларів. Злодії взяли все, що тільки можна: електричні дроти, лампочки, розетки, столи, стільці, ліжка, унітази зі зливом води, водонагрівачі, душові кабіни, фіранки, постільну білизни, скляні вікна, дерев’яні двері, кондиціонери, водяні насоси, ліфти, сходи поручні та навіть конструкції даху.

Кожен номер був зруйнований у процесі, внаслідок чого готель виглядав як будівельний майданчик. Злочинці також залишили на місці події інструменти та порожні контейнери з-під їжі, показуючи, що це був неодноразовий швидкий наліт. Вони не поспішали, а демонтували все поступово.

Власниця готелю Йоммана Пунсават заявила, що вклала в готель величезні кошти і туристичний об’єкт вже був готовий. Він був готовий прийняти гостей, але відкриття було відкладено через пандемію коронавірусу. Крім того, вона розповіла, що не була в готелі з того часу, як замкнула його після ремонту.

«Це було найбільше пограбування на Самуї. Вони були жорстокі. Я втратила понад 2 млн доларів», – поскаржилася вона.

Жінка нарікала, що тепер не може дозволити собі відремонтувати будівлю та номери, тому їй доведеться виставити готель на продаж. «Самуї потребує туристів, але хто інвестуватиме в Самуї, дізнавшись про цю новину?» – обурилася господиня.

Співробітники поліції цього тижня відзвітували для ЗМІ, що вирахували та вже заарештували шістьох злодіїв після вивчення камер відеоспостереження поблизу. Порушникам може загрожувати покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до трьох років та штрафу у розмірі до 165 доларів відповідно до розділу 334 Кримінального закону, пов’язаного із злочинами проти власності. Також їм можуть висунути додаткові звинувачення та штрафи, якщо їхні дії підпадають під будь-який конкретний тип крадіжки відповідно до Кримінального закону, розділ 335.

Слід було вважати, що грабіжники витратили близько трьох місяців на обшук готелю, в якому брала участь група осіб у складі більше шести осіб. Ведеться слідство, правоохоронці мають намір заарештувати банду у повному складі.