Реставратори розповіли, коли відкриється собор Паризької Богоматері, який постраждав від пожежі

Відновлення собору Паризької Богоматері, який постраждав від пожежі у 2019 році, наближається до завершення.

Очікується, що до кінця 2024 року собор знову відкриється для відвідувачів. Після п’яти років реставрації, що почалася після руйнівної пожежі, одна із найзнаменитіших пам’яток Франції поступово повертається до життя. У квітні 2019 року вогонь знищив дах та шпиль собору, спричинивши хвилю солідарності по всьому світу.

З того часу собор пройшов через безліч етапів відновлення, включаючи затримки через пандемію та відхід керівника проєкту.

Ось хронологія подій реставрації:

Квітень-2019: Пожежа в соборі Паризької Богоматері призводить до обвалення даху та шпиля та руйнування інтер’єру, що стає початком глобальної хвилі підтримки. Президент Франції Емманюель Макрон обіцяє завершити реставрацію протягом п’яти років.

Червень-2020: Пандемія уповільнює відновлення, але видалення обвуглених лісів, що оточували шпиль під час попередніх робіт з реставрації, стає значним кроком.

Серпень-2020: Починаються роботи з відновлення органу, звучання якого колись наповнювало весь собор – найбільшого музичного інструменту Франції. Орган пережив пожежу, але був покритий токсичним свинцевим пилом. Очікується, що його розбирання, очищення та складання буде завершено цього року.

Березень-2021: З лісу Берсе в регіоні Луара вибираються перші з 1000 історичних дубів, призначених для відновлення шпиля.

Вересень-2021: Роботи із забезпечення безпеки конструкції нарешті завершені, після того як теслярі, експерти з лісів, альпіністи та інші фахівці допомогли побудувати тимчасові споруди та особливу величезну “парасольку”, що захищає вежі, склепіння та стіни безкришної будівлі. Починається підготовка до решти реконструкції.

Весна-2022: Майстерні склодувів та замочників з усієї Франції розпочинають трудомісткий процес очищення та відновлення знаменитих вітражів собору. Допомога також приходить з-за кордону: Кельнський собор у Німеччині відновлює чотири вікна.

Липень-2023: На собор Паризької Богоматері піднімають масивні дубові ферми, запрошуючи парижан стати свідками чарівного моменту, який переплітається з підготовкою до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Серпень-2023: Франція сумує з приводу раптової смерті генерала Жан-Луї Жоржелена, французького армійського генерала, який був призначений керувати реставрацією. Президент Макрон вихваляє його як “найбільшого солдата, який присвятив себе відновленню собору Паризької Богоматері”.

Грудень-2023: На вершину собору шпиля повертається золотий півень, переосмислений як фенікс, що символізує відродження Нотр-Дама. У золотого птаха поміщають капсулу часу з релігійними реліквіями, включаючи частини того, що вважається терновим вінцем Ісуса Христа.

Лютий-2024: Знімають ліси, щоб показати новий шпиль собору, прикрашений золотим півнем та хрестом. Це дає уявлення про майбутнє, оскільки собор Паризької Богоматері наближається до свого нового урочистого відкриття.

Грудень-2024: Реставратори висловлюють надію, що собор зможе знову відкритися до кінця року.