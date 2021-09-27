У Макрона кинули яйце на виставці в Ліоні (Відео)

Невідомий чоловік кинув у президента Франції Еммануеля Макрона яйце під час виставки Eurexpo в Ліоні.

У відеокадрах, поширених в соцмережах, видно, як чоловік перед тим, як кинути яйце закричав «Хай живе революція!».

Чоловіка було затримано. «Якщо йому є що сказати мені, хай приходить. Я підійду до нього пізніше», – сказав Макрон після інциденту.

Це не перший подібний інцидент за участю французького лідера. На початку червня під час візиту в департамент Дром на південному сході Франції він підійшов до огорожі, щоб привітати публіку, що зібралася, а один з тих, що стояли в натовпі чоловіків дав йому ляпаса.

Крім того, 1 березня 2017 року на Паризькому міжнародному сільськогосподарському ярмарку в голову Еммануеля Макрона було кинуто яйце.