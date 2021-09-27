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ФРАНЦИЯ

В Макрона бросили яйцо на выставке в Лионе (Видео)

Чоловік, що кидав яйце у ​​французького лідера, вигукнув «Хай живе революція!»

Евгений Подольский

Неизвестный мужчина бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона яйцо во время выставки Eurexpo в Лионе.

В видеокадрах, распространенных в соцсетях, видно, как мужчина перед тем, как бросить яйцо закричал «Да здравствует революция!».

Мужчину был задержан. «Если ему есть что сказать мне, пусть приходит. Я подойду к нему позже», — сказал Макрон после инцидента.

Это не первый подобный инцидент с участием французского лидера. В начале июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции он подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику, а один из стоявших в толпе мужчин дал ему пощечину.

Кроме того, 1 марта 2017 года на Парижской международной сельскохозяйственной ярмарке в голову Эммануэля Макрона было брошено яйцо.

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