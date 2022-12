У Франції через чоловіка з артилерійським снарядом у прямій кишці евакуювали лікарню

Лікарі були шоковані після того, як 88-річний француз прибув до лікарні з бомбою часів Першої світової війни, яка застрягла в його прямій кишці, повідомляє Daily Mail.

Літній чоловік прибув до лікарні Sainte Musse в Тулоні, на півдні Франції, в суботу ввечері в надії, що йому витягнуть 8-дюймовий артилерійський снаряд з його заднього проходу.

Його прибуття викликало паніку, оскільки керівництво лікарні боялося, що антикварна вибухівка здетонує.

Фахівці-вибухотехніки встановили, що ризик вибуху снаряда всередині людини був незначним.

Після того, як його витягли з прямої кишки чоловіка, лікарі виміряли снаряд – 20 см в довжину і більше 5 см в ширину.

Причини потрапляння снаряда в задній прохід чоловіка, не відомий.

Doctor, I’ve got a bomb in my bum: Man, 88, sparks hospital evacuation in France after arriving with 8ins WWI artillery shell stuck in his rectum

