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Франція

У Франції через чоловіка з артилерійським снарядом у прямій кишці евакуювали лікарню

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Франції через чоловіка з артилерійським снарядом у прямій кишці евакуювали лікарню

Лікарі були шоковані після того, як 88-річний француз прибув до лікарні з бомбою часів Першої світової війни, яка застрягла в його прямій кишці, повідомляє Daily Mail.

Літній чоловік прибув до лікарні Sainte Musse в Тулоні, на півдні Франції, в суботу ввечері в надії, що йому витягнуть 8-дюймовий артилерійський снаряд з його заднього проходу.

Його прибуття викликало паніку, оскільки керівництво лікарні боялося, що антикварна вибухівка здетонує.

Фахівці-вибухотехніки встановили, що ризик вибуху снаряда всередині людини був незначним.

Після того, як його витягли з прямої кишки чоловіка, лікарі виміряли снаряд – 20 см в довжину і більше 5 см в ширину.

Причини потрапляння снаряда в задній прохід чоловіка, не відомий.

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