У Європі вперше закрився цілий курорт

Цілий курорт у Європі вперше закрився напередодні високого туристичного сезону, і, швидше за все, буде закритий назавжди. Йдеться про французький гірськолижний курорт у регіоні Труа-Валле. Причина — кліматичні зміни, через які гірські схили не отримали минулої зими достатньо снігу — і цього року ситуація, швидше за все, повториться. Отже, французький курорт La Sambuy на гірськолижному регіоні Труа-Валле у Франції навряд чи зможе продовжити свою роботу.

Як повідомляє французька преса, в нормі курорт було відкрито протягом чотирьох місяців, проте минулого року він опинився у складній ситуації і був закритий, оскільки міг працювати лише один місяць через відсутність снігу.

«Раніше у нашому регіоні з 1 грудня по 30 березня йшов сніг. У сезоні 2022/23 сніг йшов лише чотири тижні», – розповів мер курорту Жак Далекс. У результаті на схилах «з’явилися камені та скелі» та катання стало неможливим. При цьому прогнози мера звучать трагічно для місцевого туризму. “Якщо повториться така ж зима – бізнес цього не витримає”, – заявив він.

Нагадаємо, що раніше експерти-кліматологи заявляли, що через глобальне потепління багато гірськолижних курортів ризикують зіткнутися з відсутністю снігу в сезоні 2023-2024 років і назвали основні зони ризику. За їхніми словами, курорти в Альпах на висоті нижче 1’500 м є найуразливішими з погляду виживання.

Деякі відомі курорти постраждали особливо сильно, наприклад, Лез-Арк у Франції, де лінія снігу зміщується вгору, а на нижніх схилах все частіше використовуються машини для виробництва снігу. У Кітцбюелі в Австрії лижний сезон скорочується, незважаючи на збільшення використання штучного льоду, у той час як в іспанській Сьєрра-Неваді спостерігається зниження рівня снігопадів та скорочення лижного сезону, що спонукало країну інвестувати у більшу кількість обладнання для виробництва снігу.

У Зельдені в Австрії в останні роки спостерігається відступ льодовиків та зменшення снігового покриву, що спонукало перемістити підйомники на вищі висоти та створити нові лижні траси на великих висотах», – перерахували вони. При цьому спостерігається й усунення попиту — виграють гірськолижні курорти Скандинавії, де зими залишаються холодними та випадає добрий сніг. Подробиці читайте за цим посиланням.