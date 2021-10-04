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ФРАНЦИЯ

Скандал: тысячи педофилов действовали во Французской католической церкви

Глеб Парфененко
Скандал: тысячи педофилов действовали во Французской католической церкви

Тысячи педофилов действовали во Французской католической церкви с 1950 года, говорит председатель комиссии по расследованию злоупотреблений со стороны членов церкви.

Жан-Марк Сове сообщил французским СМИ, что комиссия нашла доказательства от 2900 до 3200 насильников — с 115 000 священников и других священнослужителей.

«Это минимальная оценка», — добавил он.

Комиссия выпустит большой отчет во вторник. В его основе лежат церковные, судебные и полицейские архивы, а также интервью с пострадавшими.

Независимое расследование было заказано Французской католической церковью в 2018 году после ряда скандалов в других странах.

Господин Сове, высокопоставленный государственный служащий, сообщил французской газете Le Monde, что комиссия передала прокурорам доказательства по 22 делам, по которым уголовные дела все еще могут быть нарушены.

Он добавил, что епископам и другим высокопоставленным церковным чиновникам сообщили о других обвинениях в адрес людей, которые еще живы.

В состав комиссии вошли врачи, историки, социологи и теологи. За два с половиной года мы связались с более 6500 потерпевшими и свидетелями. Итоговый отчет составляет 2500 страниц.

Кристофер Лэмб с римско-католического издания The Tablet сказал BBC, что скандалы со злоупотреблениями бросили Церковь в «самый большой кризис за … 500 лет».

Ранее в этом году Папа Франциск сменил законы Католической церкви, прямо криминализируя сексуальное насилие, — это самый крупный пересмотр уголовного кодекса за десятилетие.

Новые правила квалифицируют сексуальное насилие, уход за несовершеннолетними, хранения детской порнографии и сокрытия насилия в качестве правонарушения в соответствии с каноническим правом.

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