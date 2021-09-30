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ФРАНЦІЯ

QR-код свідоцтва про вакцинацію Макрона “злили” в інтернет

Євгеній Подольський

Санітарні QR-коди від президента Еммануеля Макрона і свідоцтва про вакцинації прем’єр-міністра Жана Кастекса просочилися в Інтернет. Єлисейський палац назвав інцидент «неетичними діями» відповідальних медичних працівників.

З 20 вересня QR-коди, що містять конфіденційну санітарну інформацію, таку як дата вакцинації і тип вакцини президента Макрона і (декількома днями раніше) прем’єр-міністра Кастекса, стали доступні в Інтернеті.

Президентський QR-код був деактивовано, і його більше не можна використовувати, повідомили ЗМІ, що оточують президента. Як повідомило агентство AFP в середу, працівники охорони здоров’я, які повідомили коди, були ідентифіковані.

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