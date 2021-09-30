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ФРАНЦИЯ

Прививки во Франции. QR-коды президента и премьера просочились в сеть

Евгений Подольский

Санитарные QR-коды от президента Эммануэля Макрона и свидетельства о вакцинации премьер-министра Жана Кастекса просочились в Интернет. Елисейский дворец назвал инцидент «неэтичным действием» ответственных медицинских работников.

С 20 сентября QR-коды, содержащие конфиденциальную санитарную информацию, такую ​​как дата вакцинации и тип вакцины президента Макрона и (несколькими днями ранее) премьер-министра Кастекса, стали доступны в Интернете.

Президентский QR-код был деактивирован, и его больше нельзя использовать, сообщили СМИ, окружающие президента. Как сообщило агентство AFP в среду, работники здравоохранения, сообщившие коды, были идентифицированы.

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