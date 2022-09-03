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Франція з рекордною смертністю через липневу спеку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Франція з рекордною смертністю через липневу спеку

Французький інститут статистики зафіксував значне збільшення числа смертей у липні 2022 року. Це пов’язано із сильною спекою в літній місяць, повідомляє BFMTV.

У липні у Франції в середньому помирало 1750 осіб на день, порівняно з 1610 у червні. Максимум за день було зафіксовано 19 липня – 2 098 загиблих. Для порівняння, у липні 2021 року максимальна кількість смертей становила 1 777. Показник 2022 року також на 13% вищий, ніж у липні 2019 року, а в деяких регіонах – переважно на півдні – ця різниця становить 17-19%. Різниця між середніми показниками червня 2019 та 2022 років становить лише 4%, повідомляє dariknews.

Франція досі пам’ятає найстрашніше літо у своїй історії, коли 2003 року від екстремальної спеки загинуло багато людей, переважно літніх. Тоді загинуло 133 069 осіб. Для порівняння, влітку 2022 року загинули 138 522 французи.

У найспекотніші дні літа 2022 року температура повітря у Франції місцями перевищувала 40°C. Суха, спекотна погода викликала масштабні лісові пожежі, на гасіння деяких з яких пішли тижні.

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