Експерти спрогнозували, у яких містах світу різко зростуть ціни на готелі у 2023 році

У 2023 році різко зростуть ціни на проживання в готелях по ряду популярних туристичних напрямків.

Про це свідчать результати аналізу, проведеного AMEX (American Express) Global Business Travel.

Зокрема, в Європі найбільше подорожчають ціни на готелі у таких містах, як:

1. Париж, Франція (+10%).

2. Стокгольм, Швеція (+9%).

3. Дублін, Ірландія (+8,5%).

4. Амстердам, Нідерланди (+7,5%).

5. Франкфурт-на-Майні, Німеччина (+7,5%).

6. Лондон, Великобританія (+6,2%).

При цьому в Північній Америці найбільше ціни на проживання в готелях піднімуться в таких містах США, як Нью-Йорк (+8,2%), Сіетл (+7,5%) та Сан-Франциско (+7,3%), а також у канадському Торонто (+6,5%).

У Центральній та Південній Америці найстрімкіше зростання цін на готелі очікується у столиці Аргентини Буенос-Айресі (+30%). Також ціни суттєво зростуть у бразильському Сан-Паулу (+7,7%) та мексиканському Мехіко (+6,8%).

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні найбільше подорожчають готелі в індійському Бангалорі (+5,5%), австралійському Сіднеї (+4,3%) та Сінгапурі (+3,9%).

На Близькому Сході та в Африці зростання цін очікується в Дубаї в ОАЕ (+7%), в Йоганнесбурзі в ПАР (+7%) та в ізраїльському Тель-Авіві (+0,9%).

Майбутнє зростання цін експерти пов’язують із тим, що попит на подорожі до осені 2022 року поступово почав виходити на допандемійні рівні. Одночасно на цінах позначиться і висока інфляція, яка спостерігається у більшості країн світу, зокрема як наслідок спровокованої Росією енергетичної кризи.

Як туризм відновлюється після пандемії COVID-19

Сфера туризму чи не найбільше постраждала від наслідків пандемії коронавірусу, адже з березня 2020 подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, втім із жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією, проте деякі країни все ж таки залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

На початок жовтня 2022 року Іспанія залишилася єдиною країною Європи, в якій діють обмеження на в’їзд через пандемію коронавірусу.

На даний момент у світі фіксується сплеск захворюваності на COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлячись до коронавірусу скоріше як до сезонного захворювання.