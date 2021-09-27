Аеропорт Фінляндії не перевірятиме довідки про щеплення у всіх мандрівників

В аеропорту Гельсінкі сертифікати COVID-19 будуть перевірятися вибірково, так як аеропорт створив “зелену лінію”, щоб прискорити обробку мандрівників, повністю щеплених від вірусу.

До цього моменту сертифікати COVID-19 у мандрівників з інших країн перевірялися в аеропорту Гельсінкі при вильоті, при реєстрації, а також після прибуття.

За словами мера міста Вантаа Рітва Вільянов, така черга була створена для повністю вакцинованих осіб, які становлять майже 90 відсотків усіх мандрівників.

Вільянов сказала, що “ця зміна була необхідна, щоб зменшити хаос в аеропорту”, підкресливши, що “тепер більше не буде величезних черг”.

Минулого тижня оператор аеропорту Фінляндії Finavia підкреслив, що, хоча кількість пасажирів продовжує рости, процес комплексного огляду стане дуже складним.

Finavia підкреслила, що до кінця цього року очікується подвоєння кількості пасажирів.

“Коли охоплення вакцинацією в Фінляндії вже знаходиться на хорошому рівні, і більшість людей, які прибувають вакциновані, проведення комплексного скринінгу вже не виправдано з точки зору боротьби з епідемією”, – відзначило в зв’язку з цим колишнє управління цивільної авіації, як повідомляє YLE.

Згідно Finavia, перевірка документів COVID-19 є обов’язком туристичного оператора, підкреслюючи при цьому, що такі документи більше не контролюються на кордонах в звичайному порядку.

Минулого тижня уряд Фінляндії оголосило, що вирішив продовжити обмеження на в’їзд в країну для невакцинованих мандрівників до кінця цього року.

У зв’язку з цим міністр соціальних справ Фінляндії Кріста Кіуру підкреслила, що такі заходи аналогічні обмеженням, запровадженим іншими країнами ЄС, щоб зупинити подальше поширення вірусу.

За її словами, мандрівники, які не були щеплені від коронавіруса, повинні пройти процедуру тестування після прибуття до Фінляндії як мінімум до кінця цього року. Однак вона уточнила, що повністю вакциновані мандрівники звільняються від необхідності проходити тестування.

Фінський уряд підкреслив, що прикордонний контроль буде зберігатися до тих пір, поки не менше 80 відсотків населення Фінляндії будуть повністю щеплені від вірусу.

Незабаром після оголошення це рішення стало піддаватися критиці з боку багатьох жителів Фінляндії.

Мер міста Вантаа, а також представники туристичної індустрії Фінляндії також висловили свою стурбованість з приводу рішення уряду залишити обмеження в силі ще на один період.

“Ми очікували, що уряд почне пом’якшувати і скасовувати обмеження”, – зазначила в зв’язку з цим керуючий директор Visit Rovaniemi Санна Кярккяйнен, як повідомляє Helsinki Times.