Аэропорт Финляндии не будет проверять справки о прививках у всех путешественников

В аэропорту Хельсинки сертификаты COVID-19 будут проверяться выборочно, так как аэропорт создал «зеленую линию», чтобы ускорить обработку путешественников, полностью привитых от вируса.

До этого момента сертификаты COVID-19 у путешественников из других стран проверялись в аэропорту Хельсинки при вылете, при регистрации, а также по прибытии.

По словам мэра города Вантаа Ритвы Вильянен, такая очередь была создана для полностью вакцинированных лиц, которые составляют почти 90 процентов всех путешественников, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Вильянен сказала, что «это изменение было необходимо, чтобы уменьшить хаос в аэропорту», подчеркнув, что «теперь больше не будет огромных очередей».

На прошлой неделе оператор аэропорта Финляндии Finavia подчеркнул, что, хотя количество пассажиров продолжает расти, процесс комплексного досмотра станет очень сложным.

Finavia подчеркнула, что до конца этого года ожидается удвоение количества пассажиров.

«Когда охват вакцинацией в Финляндии уже находится на хорошем уровне, и большинство вновь прибывающих пассажиров вакцинированы, проведение комплексного скрининга уже не оправдано с точки зрения борьбы с эпидемией», — отметило в этой связи бывшее управление гражданской авиации, как сообщает YLE.

Согласно Finavia, проверка документов COVID-19 является обязанностью туристического оператора, подчеркивая при этом, что такие документы больше не контролируются на границах в обычном порядке.

На прошлой неделе правительство Финляндии объявило, что решило продлить ограничения на въезд в страну для невакцинированных путешественников до конца этого года.

В связи с этим министр социальных дел Финляндии Криста Киуру подчеркнула, что такие меры аналогичны ограничениям, введенным другими странами ЕС, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса.

По ее словам, путешественники, которые не были привиты от коронавируса, должны пройти процедуру тестирования по прибытии в Финляндию как минимум до конца этого года. Однако она уточнила, что полностью вакцинированные путешественники освобождаются от необходимости проходить тестирование.

Финское правительство подчеркнуло, что пограничный контроль будет сохраняться до тех пор, пока не менее 80 процентов населения Финляндии будут полностью привиты от вируса.

Вскоре после объявления это решение стало подвергаться критике со стороны многих жителей Финляндии.

Мэр города Вантаа, а также представители туристической индустрии Финляндии также выразили свою обеспокоенность по поводу решения правительства оставить ограничения в силе еще на один период.

«Мы ожидали, что правительство начнет смягчать и отменять ограничения», — отметила в этой связи управляющий директор Visit Rovaniemi Санна Кярккяйнен, как сообщает Helsinki Times.

По ее словам, поскольку охват вакцинацией хороший, ситуацию следовало бы изменить, подчеркнув, что такое решение стало «большим разочарованием».