Це питання кількох тижнів: Естонія повідомила про недопуск росіян

Напівзаходи, прийняті під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС, що відбулася минулої середи, не влаштували популярну серед російських туристів Естонію. У зв’язку з цим міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що повний недопуск більшості громадян РФ до його країни – це лише кілька тижнів.

Для естонської влади вкрай важливо опрацювати та реалізувати цю схему, щоб зупинити потік росіян у Естонію. Крім того, міністр наголосив, що Естонія працюватиме над пошуком рішення в регіоні через співпрацю зі своїми регіональними партнерами.

Більше того, Рейнлау також зазначив, що він підтримає рішення, які дозволять Естонії у повній відповідності до Шенгенського візового кодексу заборонити в’їзд усім росіянам, незалежно від країни видачі їх віз. Нагадаємо, незважаючи на припинення видачі віз росіянам і ануляцію діючих документів з 18 серпня, влада Естонії не змогла вплинути на можливість перетинати естонський кордон по шенгену, виданому іншими країнами.

За словами чиновника, рішення відмовити громадянам РФ в’їжджати до цієї прибалтійської країни було єдино правильним, оскільки Естонія хотіла відібрати у російських туристів можливість продовжувати нормально жити і вільно подорожувати. Проте влада пішла на поступки і залишала можливість продовжити візу ще на рік російським студентам, які навчаються в Естонії, та деяким іншим категоріям мандрівників.

Очікується, що низка країн блоку застосовуватиме суворіші національні правила для росіян, які звертаються за шенгенськими візами, тепер, коли міністри закордонних справ ЄС досягли певної угоди з цього питання. Нагадаємо, що в ході дводенної зустрічі у Празі наприкінці серпня міністри закордонних справ ЄС домовилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Подробиці про те, що тепер реально чекає російських туристів у зв’язку зі скасуванням колишнього візового режиму з ЄС, читайте за цим посиланням.

Рішення призупинити дію такої угоди було підтверджено Високим представником Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Він зазначив, що цей крок був необхідний, оскільки кількість росіян, які прибувають до країн ЄС з метою туризму, значно побільшало. «Це значно скоротить кількість нових віз, які видаються державами-членами ЄС. Подорожі стануть складнішими і оформлення віз займе більше часу», – йшлося у заяві Боррелла.

Підвищиться візовий збір. Громадяни Росії тепер повинні будуть 80 євро замість 35 євро. Більше того, на росіян також поширюватимуться суворіші правила під час подання заяви на візу. Їм доведеться пред’являти додаткові документи, а також довше чекати на призначення зустрічі та відповіді на свої заяви.