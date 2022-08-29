Наступного тижня Євросоюз має намір припинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією

Європейський Союз має намір призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією наступного тижня, пише газета “Financial Times”.

Британська газета зазначила, що план із заморожування договору 2007 року зробить отримання проїзних документів до Шенгенської зони для вільного пересування більш складним та дорогим для російських громадян. За словами джерел газети в Брюсселі, рішення буде ухвалено міністрами закордонних справ країн ЄС у вівторок, у перший день їхньої неформальної зустрічі в Празі, а оголошено буде після закінчення зустрічі в середу.

Недоречно, щоб російські туристи гуляли по наших містах. (Європейський Союз) має послати сигнал російському населенню, що “спеціальна військова операція” в Україні неприйнятна”, – резюмував один із джерел Financial Times. Раніше цього тижня країни ЄС, які межують з Росією, пригрозили в односторонньому порядку закрити свої кордони для російських туристів, якщо таке рішення не буде ухвалено на загальноєвропейському рівні.

Ряд країн Східно-Європейського Союзу, таких як Чехія та Польща, припинили видачу туристичних віз росіянам незабаром після початку війни 24 лютого. Однак росіянам, які мають візу однієї з країн союзу, дозволено в’їзд до решти країн співтовариства через правила вільного пересування, зазначає AFP. Минулого тижня Європейська комісія визнала, що точаться дискусії щодо можливості узгодження “скоординованого підходу” з питання туристичних віз для росіян. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сумніви щодо запровадження таких обмежень.

9 серпня президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд російських громадян на свою територію. Хоча лунають голоси на користь цієї ідеї, в ЄС існує загальний консенсус, що кордони Союзу мають залишатися відкритими для росіян у певних випадках – наприклад, для дисидентів чи з гуманітарних причин.