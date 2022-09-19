Країни Балтії офіційно закрилися для росіян із шенгеном

З 19 вересня Естонія, Литва, Латвія та Польща офіційно закривають кордони для громадян Росії із шенгенськими візами. Тепер в’їхати до країн Балтії з туристичною метою або для транзиту до інших держав ЄС не можна.

Однак, як наголошують у Євросоюзі, це обмеження не має тотального характеру. Перетинати кордони все ще дозволено дипломатам, росіянам, які в’їжджають із гуманітарними цілями або для відвідування родичів, журналістам, дисидентам, а також працівникам транспортних компаній.

У свою чергу, заборона на в’їзд стосується наступних сфер: туризм, спорт, бізнес та культура.

Країни Балтії пояснили своє рішення небажанням пускати російських туристів до Європи під час війни з Україною. Крім того, багато росіян використовували Литву та Естонію як транзитні ворота до держав-членів ЄС.

Однак, потрапити в Європу громадяни РФ з чинним шенгеном все ще можуть через Фінляндію і Норвегію.

Зазначимо, зараз Естонія, Литва, Латвія та Польща також активно виступають за те, щоб решта країн Євросоюзу підтримала подібні обмеження та запровадила їх для своїх територій. Однак поки що в ЄС зупинилися на припиненні загального спрощеного візового режиму з Росією.

Також з 19 вересня перестав діяти спрощений порядок видачі віз із Швейцарією.