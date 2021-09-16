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Економіка

Введення біткоїна в Сальвадорі викликало масштабні протести

Гліб Парфененко
Введення біткоїну в Сальвадорі викликало масштабні протести
San Salvador, El Salvador - September 15, 2012: Aerial View of the west of San Salvador city.

Вчора на вулицях Сальвадора спалахнули протести з приводу введення біткоїна в якості платіжного засобу. Минулого тижня країна стала першою в світі, де віртуальна валюта використовується як платіжний засіб поряд з доларом США.

Населення побоюється, що це призведе до нестабільності та інфляції в бідній країні, але, за словами президента Найіб Букеле, валюта допоможе громадянам країни, які працюють за кордоном, відправляти гроші своїм родичам.

Справа дійшла до більш серйозних дій, коли протестуючі підпалили тільки що встановлений біткоїн-автомат.

Близько 4500 осіб, взяли участь в протестах,  вони звинувачують президента у використанні авторитарних засобів для посилення своеї влади, пише Rеutеrѕ.

Влада готує понад 200 змін в закон, включаючи скасування заборони на переобрання президента.

Президент також посилив контроль над судовою системою, що дозволило йому балотуватися на другий термін поспіль в умовах обмежень з боку судової системи. Кілька тижнів тому він звільнив суддів Верховного суду і головного прокурора, який обіймав тоді посаду.

Проте, в Сальвадорі він користується великою популярністю. Згідно з опитуванням газети La Prensa Gráfica, рейтинг схвалення президента становить 85,7%.

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