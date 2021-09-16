Введение биткоина в Сальвадоре вызвало масштабные протесты

Вчера на улицах Сальвадора вспыхнули протесты по поводу введения биткоина в качестве платежного средства. На прошлой неделе страна стала первой в мире, где виртуальная валюта используется в качестве платежного средства наряду с долларом США.

Население опасается, что это приведет к нестабильности и инфляции в бедной стране, но, по словам президента Найиб Букел, валюта поможет гражданам страны, работающих за рубежом, отправлять деньги своим родственникам.

Дело дошло до более серьезных действий, когда протестующие подожгли только что установленный биткоин-автомат.

Около 4500 человек приняли участие в протестах, они обвиняют президента в использовании авторитарных средств для усиления своей власти, пишет Rеutеrѕ.

Власть готовит более 200 изменений в закон, включая отмену запрета на переизбрание президента.

Президент также усилил контроль над судебной системой, что позволило ему баллотироваться на второй срок подряд в условиях ограничений со стороны судебной системы. Несколько недель назад он уволил судей Верховного суда и главного прокурора, занимавший тогда должность.

Однако, в Сальвадоре он пользуется большой популярностью. Согласно опросу газеты La Prensa Gráfica, рейтинг одобрения президента составляет 85,7%.