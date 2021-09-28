Попит на нафту зростає, зростають і ціни. Барель Brent вже коштує понад 80 доларів

Ціни на сиру нафту на світових паливних біржах не зменшаться – еталонна нафта марки Brent на ICE перевищила 80 доларів за барель – вперше з жовтня 2018 року. WTI на Нью-Йоркській фондовій біржі вже перевищує 76 доларів. За словами брокерів, запаси нафти скорочуються, а пропозиція нафти не може задовольнити попит.

Барель нафти West Texas Intermediate, що поставляється в листопаді на паливну біржу NYMEX в Нью-Йорку, варто 76,07 доларів США, що на 0,55 відсотка більше.

Нафта марки Brent, що поставляється в листопаді на паливну біржу ICE Futures Europe в Лондоні, варто 80,14 долара за барель, що на 0,77% вище, після підвищення до 80,35 долара за барель.

Ціни на нафту зростають у відповідь на різке відновлення світового попиту на паливо – після впровадження в усьому світі вакцин проти коронавируса.

Банки і аналітики висловлюють все більш оптимістичні прогнози щодо ще більш високих цін на сиру нафту в контексті зростання цін на природний газ, що може спонукати споживачів шукати альтернативу, і це може бути сира нафта.

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар вважає, що світовий попит на нафту може вирости на 500 000 чоловік. барелів на день, оскільки високі ціни на природний газ змушують змінювати джерела енергії.

Що зробить ОПЕК?

Тим часом країни картелю ОПЕК і їх союзники, в тому числі Росія, виявляють велику обережність в зниженні обмежень на свої поставки нафти, і це створює все більш складні умови поставок на паливні ринки.

Сьогодні ОПЕК опублікує свій «Світовий нафтовий прогноз», в якому викладе групову оцінку ситуації на ринку нафти.

«Схоже, що у нафтового ралі ще є кілька опор», – говорить Джон Дрісколл, головний стратег JTD Energy Services Pte.

– Основа на нафтових ринках як і раніше досить сильна, і попит зростає. «Поки немає ніяких ознак того, що зростання цін на нафтових ринках припиниться», – додає він.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз цін на Brent на 10 доларів до 90 доларів за барель. Вони додали, що ОПЕК + не може відновити баланс на ринку нафти.

Аналітики Goldman Sachs відзначають, що в найближчі місяці дефіцит на ринку нафти не буде відновлений, оскільки його масштаби пригнічують як бажання, так і здатність ОПЕК + збільшувати пропозицію.

За оцінками BP, світове споживання нафти в світі повернеться до докандеміческому рівню в третьому кварталі 2022 року.

«Очікується, що попит на нафту виросте в середньому на 3,8 мільйона барелів на день», – сказав президент BP Singapore Юджин Леонг.

З початку 2021 року ціна на сиру нафту в США зросла більш ніж на 80 відсотків.