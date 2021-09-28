Спрос на нефть растет, растут и цены. Баррель Brent уже стоит более 80 долларов

Цены на сырую нефть на мировых топливных биржах не снизятся — эталонная нефть марки Brent на ICE превысила 80 долларов за баррель — впервые с октября 2018 года. WTI на Нью-Йоркской фондовой бирже уже превышает 76 долларов. По словам брокеров, запасы нефти сокращаются, а предложение нефти не может удовлетворить спрос.

Баррель нефти West Texas Intermediate, поставляемой в ноябре на топливную биржу NYMEX в Нью-Йорке, стоит 76,07 долларов США, что на 0,55 процента больше.

Нефть марки Brent, поставляемая в ноябре на топливную биржу ICE Futures Europe в Лондоне, стоит 80,14 доллара за баррель, что на 0,77% выше, после повышения до 80,35 доллара за баррель.

Цены на нефть растут в ответ на резкое восстановление мирового спроса на топливо — после внедрения во всем мире вакцин против коронавируса.

Банки и аналитики высказывают все более оптимистичные прогнозы относительно еще более высоких цен на сырую нефть в контексте роста цен на природный газ, что может побудить потребителей искать альтернативу, и это может быть сырая нефть.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар считает, что мировой спрос на нефть может вырасти на 500 000 человек. баррелей в день, поскольку высокие цены на природный газ вынуждают менять источники энергии.

Что сделает ОПЕК?

Между тем страны картеля ОПЕК и их союзники, в том числе Россия, проявляют большую осторожность в снижении ограничений на свои поставки нефти, и это создает все более сложные условия поставок на топливные рынки.

Сегодня ОПЕК опубликует свой «Мировой нефтяной прогноз», в котором изложит групповую оценку ситуации на рынке нефти.

«Похоже, что у нефтяного ралли еще есть несколько опор», — говорит Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services Pte.

— Основа на нефтяных рынках по-прежнему достаточно сильна, и спрос растет. «Пока нет никаких признаков того, что рост цен на нефтяных рынках прекратится», — добавляет он.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на Brent на 10 долларов до 90 долларов за баррель. Они добавили, что ОПЕК + не может восстановить баланс на рынке нефти.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что в ближайшие месяцы дефицит на рынке нефти не будет восстановлен, поскольку его масштабы подавляют как желание, так и способность ОПЕК + увеличивать предложение.

По оценкам BP, мировое потребление нефти в мире вернется к докандемическому уровню в третьем квартале 2022 года.

«Ожидается, что спрос на нефть вырастет в среднем на 3,8 миллиона баррелей в день», — сказал президент BP Singapore Юджин Леонг.

С начала 2021 года цена на сырую нефть в США выросла более чем на 80 процентов.