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Економіка

Після чіпів автовиробники в Європі готуються до чергового дефіциту

Гліб Парфененко
Після чіпів автовиробники в Європі готуються до чергового дефіциту, який вплине на їх бізнес

У той час як дефіцит мікросхем, схоже, залишиться на порядку денному ще як мінімум на рік, європейські автовиробники готуються до нестачі інших важливих компонентів – так званих рідкоземельних елементів.

Компанії Старого континенту стурбовані тим, що Китай в даний час домінує в світовому експорті такої продукції. Іншим важливим гравцем є Австралія. Один з провідних виробників в Європі вже веде переговори з австралійською компанією Аrаfurа Rеѕоurсеѕ, яка видобуває рідкоземельні елементи.

Лідер гірничодобувної промисловості розробляє рудник на Північній території Австралії під назвою Nоlаnѕ, вартість якого оцінюється в 1 млрд австралійських доларів або 728 млн доларів США. За прогнозами, цей рудник може задовольнити 10% світового попиту на деякі види чорних металів.

“У нас є зобов’язання постачати сировину європейським виробникам безпосередньо”, – підтвердив в інтерв’ю фінансовий директор компанії, Пітер Шіррінгтон.

За його словами, компанія укладе перші офіційні угоди в цьому відношенні до кінця року. На даний момент обидві сторони все ще ведуть переговори про обсяг і цінах на постачання.

Для виробництва електромобілів необхідний цілий ряд елементів, починаючи від літію, нікелю, кобальту і закінчуючи більш звичними, такими як неодим.

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