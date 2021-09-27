После чипов автопроизводители в Европе готовятся к очередному дефициту, который повлияет на их бизнес

В то время как дефицит микросхем, похоже, останется на повестке дня еще как минимум на год, европейские автопроизводители готовятся к нехватке других важных компонентов — так называемых редкоземельных элементов.

Компании Старого континента обеспокоены тем, что Китай в настоящее время доминирует в мировом экспорте такой продукции. Другим важным игроком является Австралия. Один из ведущих производителей в Европе уже ведет переговоры с австралийской компанией Аrаfurа Rеѕоurсеѕ, которая добывает редкоземельные элементы.

Лидер горнодобывающей промышленности разрабатывает рудник на Северной территории Австралии под названием Nоlаnѕ, стоимость которого оценивается в 1 млрд австралийских долларов или 728 млн долларов США. По прогнозам, этот рудник может удовлетворить 10% мирового спроса на некоторые виды черных металлов.

«У нас есть обязательство поставлять сырье европейским производителям напрямую», — подтвердил в интервью финансовый директор компании, Питер Ширрингтон.

По его словам, компания заключит первые официальные соглашения в этом отношении до конца года. На данный момент обе стороны все еще ведут переговоры об объеме и ценах на поставок.

Для производства электромобилей необходим целый ряд элементов, начиная от лития, никеля и кобальта и заканчивая более привычными, такими как неодим.