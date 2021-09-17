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Вартість робочої сили в ЄС падає вперше за десятиліття

Гліб Парфененко
Вартість робочої сили в ЄС падає вперше за десятиліття
Frankfurt, Germany-August 16 : Euro Sign. European Central Bank (ECB) is the central bank for the euro and administers the monetary policy of the Eurozone. August 16, 2015 in Frankfurt, Germany.

Вперше за 10 років вартість робочої сили в країнах Європейського союзу знизилася. Про це свідчать нові дані Євростату по єврозоні, на які посилаються європейські агентства. З червня 2020 року по сьогоднішній день заробітна плата знизилася в середньому на 0,1%. У той же час, кількість вакансій становила 2,3%, що більше, ніж в попередньому кварталі цього року.

Найвищі показники вакансій у другому кварталі цього року були зафіксовані в Чехії (4,9%), Нідерландах (3,8%) та Бельгії (4,2%). Найнижчі показники спостерігалися в Греції (0,3% в першому кварталі 2021 року). У Болгарії, Румунії та Іспанії показники склали 0,8.

Вартість робочої сили в ЄС

У порівнянні з 2020 роком частка вакансій в ЄС збільшилася в 23 державах-членах і знизилася в двох. З точки зору оплати праці, вартість робочої сили в Болгарії найнижча, вона становить в середньому 6,40 євро на годину. Для порівняння, в Німеччині вона складає 36,70 євро. В середньому по Європі витрати на робочу силу (зарплата плюс пільги) складають 28 євро за годину роботи. Вона розраховується на основі заробітної плати брутто і додаткових відрахувань, таких як внески на соціальне страхування. Найвища вартість робочої сили в Данії – 46,90 євро за відпрацьовану годину.

Інфляція

Згідно з даними Євростату, інфляція споживчих цін в єврозоні в серпні виросла до 3%, перевищивши цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) в 2%. Однак це викликає побоювання, що зростання цін на енергоносії і тривалу кризу в ланцюжках поставок можуть призвести до подальшого зростання цін. ЄЦБ очікує, що в наступному році інфляція впаде нижче цільового рівня. Рівень вакансій в єврозоні знаходиться в діапазоні 2,3%.

Рівень вакансій у Європейському Союзі становив 2,2% у другому кварталі 2021 року проти 2,0% у попередньому кварталі та 1,6% у 2020-му. У зоні євро відсоток вакансій протягом другого кварталу цього року становив 2,2% – у промисловості та будівництві та 2,5% – загалом.

Поряд з триваючою пандемією, інфляція в єврозоні не припиняє падати до 10-річного максимуму. За економічними прогнозами, ймовірно, що її курс продовжиться.

Це підтверджує експертиза ЄЦБ, який до цих пір був упевнений, що зростання цін буде невеликим і тимчасовим. Тобто інфляція буде низькою, і не потрібно турбуватися.

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