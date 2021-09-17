Вартість робочої сили в ЄС падає вперше за десятиліття

Вперше за 10 років вартість робочої сили в країнах Європейського союзу знизилася. Про це свідчать нові дані Євростату по єврозоні, на які посилаються європейські агентства. З червня 2020 року по сьогоднішній день заробітна плата знизилася в середньому на 0,1%. У той же час, кількість вакансій становила 2,3%, що більше, ніж в попередньому кварталі цього року.

Найвищі показники вакансій у другому кварталі цього року були зафіксовані в Чехії (4,9%), Нідерландах (3,8%) та Бельгії (4,2%). Найнижчі показники спостерігалися в Греції (0,3% в першому кварталі 2021 року). У Болгарії, Румунії та Іспанії показники склали 0,8.

Euro area job vacancy rate at 2.3% in Q2 2021 (EU 2.2%) https://t.co/dd3QmCzZu6 pic.twitter.com/D3fQnCaDO5 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 16, 2021

Вартість робочої сили в ЄС

У порівнянні з 2020 роком частка вакансій в ЄС збільшилася в 23 державах-членах і знизилася в двох. З точки зору оплати праці, вартість робочої сили в Болгарії найнижча, вона становить в середньому 6,40 євро на годину. Для порівняння, в Німеччині вона складає 36,70 євро. В середньому по Європі витрати на робочу силу (зарплата плюс пільги) складають 28 євро за годину роботи. Вона розраховується на основі заробітної плати брутто і додаткових відрахувань, таких як внески на соціальне страхування. Найвища вартість робочої сили в Данії – 46,90 євро за відпрацьовану годину.

Інфляція

Згідно з даними Євростату, інфляція споживчих цін в єврозоні в серпні виросла до 3%, перевищивши цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) в 2%. Однак це викликає побоювання, що зростання цін на енергоносії і тривалу кризу в ланцюжках поставок можуть призвести до подальшого зростання цін. ЄЦБ очікує, що в наступному році інфляція впаде нижче цільового рівня. Рівень вакансій в єврозоні знаходиться в діапазоні 2,3%.

Рівень вакансій у Європейському Союзі становив 2,2% у другому кварталі 2021 року проти 2,0% у попередньому кварталі та 1,6% у 2020-му. У зоні євро відсоток вакансій протягом другого кварталу цього року становив 2,2% – у промисловості та будівництві та 2,5% – загалом.

Поряд з триваючою пандемією, інфляція в єврозоні не припиняє падати до 10-річного максимуму. За економічними прогнозами, ймовірно, що її курс продовжиться.

Це підтверджує експертиза ЄЦБ, який до цих пір був упевнений, що зростання цін буде невеликим і тимчасовим. Тобто інфляція буде низькою, і не потрібно турбуватися.