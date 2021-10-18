У Туреччині почалася валютна паніка: як це відіб’ється на цінах для туристів

«Ми стаємо дешевим раєм для туристів з іноземною валютою», – так прокоментували турецькі експерти зі сфери турбізнесу чергове падіння турецької ліри. Курс ліри до долара продовжує знижуватися і досяг 9.18 турецьких лір за долар. У підсумку «валютна паніка» може дозволити туристам відпочити дешевше, але самому турбізнесу доведеться несолодко.

«Це збільшення можна розглядати як перевагу для готельєрів та експортерів, але негативний вплив буде відчуватися на всьому ринку», – заявив Yenialanya президент Асоціації промисловців і підприємців Аланії (ALSİAD) Алі Камбуроглу. Однак, за його словами, це збільшення можна розглядати як перевагу з точки зору туризму, оскільки готельєри і експортери працюють з обмінними курсами.

Представники ресторанної індустрії швидше оцінили це в мінус – голова Палати ресторанів і пенсій Аланії Хусейн Дегірменчі заявив так: «Як і в будь-який інший період, підвищення курсу іноземної валюти безумовно відіб’ється на всіх цінах на всьому ринку в цей період. Ми побачимо його вплив на все, від енергоносіїв до цін на продукти харчування».

«Завжди вважається, що зростання іноземної валюти робить професіоналів туризму щасливими і що приплив іноземної валюти буде в країну таким чином буде збільшуватися. Однак ситуація прямо протилежна. Чим вище курс обміну, тим дійсно більше туристів, але кількість заробленої в країні іноземної валюти не збільшується», – заявив віце-президент ALTID і ALTAV Мехмет Дахаоглу. Він підкреслив, що товари і послуги в результаті туристи набувають за меншу кількість іноземної валюти, а витрати на туризм при цьому ростуть. «Збільшення курсу іноземної валюти призводить до збільшення цін на всі товари і послуги на ринку у вигляді ланцюгової реакції. Купівельна спроможність громадян знижується, і ми стаємо дешевим раєм для туристів, які володіють іноземною валютою», – підкреслив він. Однак не можна не відзначити, що безпосередньо для туристів ситуація виявляється цілком вигідною.