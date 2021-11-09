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Економіка

Біткойн досягає нових рекордних максимумів і лідирує серед криптовалют на новому рівні

Гліб Парфененко
Біткойн досягає нових рекордних максимумів і лідирує серед криптовалют на новому рівні

У вівторок біткойн та ефір досягли рекордних піків у торгівлі в Азії, з ентузіазмом щодо прийняття криптовалюти та занепокоєнням щодо інфляції, яка прискорює зростання та вливається в клас активів.

Біткойн зріс на 68 564 долари в азіатській післяобідній торгівлі, а ефір, друга за величиною криптовалюта за ринковою вартістю, раніше досяг 4 825 доларів.

Обидва з червня виросли більш ніж вдвічі і додали майже на 70% по відношенню до долара з початку жовтня.

«Ми відчуваємо, що ринок змінився», – сказав Метью Дібб, операційний директор сінгапурського менеджера криптоактивів Stack Funds, вказуючи на різке зростання попиту з боку великих інвесторів і навіть пенсійних фондів.

Імпульс ринку набирався з моменту запуску минулого місяця ф’ючерсного біржового фонду, що торгується біткойнами, у Сполучених Штатах підвищив очікування прибутку за рахунок потоків.

Інші позитивні новини також допомогли, в тому числі плани Grayscale, найбільшого в світі менеджера цифрової валюти, перетворити свій флагманський траст біткойн (GBTC.PK) у біржовий фонд спотової торгівлі біткойнами. Минулого тижня Grayscale також подав заявку на внесення до списку фонду «майбутнього фінансів», який буде відстежувати компанії, залучені до зростаючої цифрової економіки.

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