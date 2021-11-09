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Экономика

Биткойн достигает новых рекордных максимумов и лидирует среди криптовалют на новом уровне

Глеб Парфененко
Біткойн досягає нових рекордних максимумів і лідирує серед криптовалют на новому рівні

Во вторник биткойн и эфир достигли рекордных пиков в торговле в Азии, с энтузиазмом по поводу принятия криптовалюты и обеспокоенности инфляцией, которая ускоряет рост и вливается в класс активов.

Биткойн вырос на 68 564 доллара в азиатской послеобеденной торговле, а эфир, второй по величине криптовалюта по рыночной стоимости, ранее достиг 4 825 долларов.

Оба с июня выросли более чем вдвое и прибавили почти на 70% по отношению к доллару с начала октября.

«Мы чувствуем, что рынок изменился», — сказал Мэтью Дибб, операционный директор сингапурского менеджера криптоактивов Stack Funds, указывая на резкий рост спроса со стороны крупных инвесторов и даже пенсионных фондов.

Импульс рынка набирался с момента запуска в прошлом месяце фьючерсного биржевого фонда, торгуемого биткойнами, в Соединенных Штатах повысил ожидание прибыли за счет потоков.

Другие положительные новости также помогли, в том числе планы Grayscale, крупнейшего в мире менеджера цифровой валюты, превратить свой флагманский траст биткойн (GBTC.PK) в биржевой фонд спотовой торговли биткойнами. На прошлой неделе Grayscale также подал заявку на внесение в список фонда «будущего финансов», который будет отслеживать компании, вовлеченные в растущую цифровую экономику.

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