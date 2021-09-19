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ЕФІОПІЯПОЛЬЩА

Аварійна посадка польського літака в Ефіопії. МЗС: всі польські громадяни в безпеці

Євгеній Подольський

Міністерство закордонних справ Польщі повідомляє, що всі польські громадяни, які перебувають на борту літака, що летів з Момбаси до Варшави, який приземлився в екстреній ситуації вранці в аеропорту Аддіс-Абеби, в безпеки. Їх здоров’ю і життю нічого не загрожує.

За даними Міністерства закордонних справ, посол і консул Республіки Польща знаходяться на місці і надають їм всю допомогу, а консул перебуває в контакті з місцевою владою та організаторами подорожей. Консул зобов’язався, зокрема, втручання щодо можливості виїзду поляків з аеропорту на відпочинок в комфортних умовах.

В даний час всі бажаючі їдуть в готель.

Запасний літак повинен вилетіти до Варшави пізно ввечері.

Неправильні показання

B-737 800 зі 167 пасажирами повинен був приземлитися в Ефіопії відповідно до процедури через неправильні показання одного з двигунів під час польоту, повідомляє Enter Air. У рядку зазначено, що точні причини проблеми в даний час з’ясовуються, але спілкування з Аддіс-Абебою дуже ускладнене.

– Оскільки ми поки не знаємо, в чому причина і чи знаходиться літак в робочому стані, ми відправляємо другий літак з Польщі для збору пасажирів, – підкреслили в Enter Air.

В авіакомпанії також повідомили, що в аеропорту Момбаси перед відправленням машини стався окремий випадок, причиною якого стала поява диму в багажнику. Дим, швидше за все, виходив від одного з багажу, – зазначає Enter Air.

Enter Air – найбільша приватна авіакомпанія, що працює в Польщі. У 2019 лінія перевезла в Польщі 2,5 мільйона пасажирів. Група виконує рейси для польських і зарубіжних туристичних агентств, літаючих в більш ніж 30 країн світу. Флот компанії складається з 22 літаків Boeing 737-800 і двох літаків Boeing 737 MAX 8. Авіакомпанія має шість постійних операційних баз у Варшаві, Катовіце, Познані, Вроцлаві, Парижі та Цюріху, а також кілька сезонних баз, в т.ч. в Лондоні, Мадриді, Празі і Тель-Авіві.

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