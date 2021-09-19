Аварийная посадка польского самолета в Эфиопии. МИД: все польские граждане в безопасности

Министерство иностранных дел сообщает, что все польские граждане, находящиеся на борту самолета, летевшего из Момбасы в Варшаву, который приземлился в экстренной ситуации утром в аэропорту Аддис-Абебы, в безопасности. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

По данным Министерства иностранных дел, посол и консул Республики Польша находятся на месте и оказывают им всю помощь, а консул находится в контакте с местными властями и организаторами путешествий. Консул обязался, в частности, вмешательство относительно возможности выезда поляков из аэропорта на отдых в комфортных условиях.

В настоящее время все желающие едут в гостиницу.

Запасной самолет должен вылететь в Варшаву поздно вечером.

Komunikat ⁦@MSZ_RP⁩ ws. awaryjnego lądowania samolotu z polskimi turystami w Addis Adebie. https://t.co/d1EBgpomTs — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) September 18, 2021

Неправильные показания

B-737 800 со 167 пассажирами должен был приземлиться в Эфиопии в соответствии с процедурой из-за неправильных показаний одного из двигателей во время полета, сообщает Enter Air. В строке указано, что точные причины проблемы в настоящее время выясняются, но общение с Аддис-Абебой очень затруднено.

— Поскольку мы пока не знаем, в чем причина и находится ли самолет в рабочем состоянии, мы отправляем второй самолет из Польши для сбора пассажиров, — подчеркнули в Enter Air.

В авиакомпании также сообщили, что в аэропорту Момбасы перед отправлением машины произошел отдельный случай, причиной которого стало появление дыма в багажнике. Дым, скорее всего, исходил от одного из багажа, — отмечает Enter Air.

Enter Air — крупнейшая частная авиакомпания, работающая в Польше. В 2019 году линия перевезла в Польше 2,5 миллиона пассажиров. Группа выполняет рейсы для польских и зарубежных туристических агентств, летающих в более чем 30 стран мира. Флот компании состоит из 22 самолетов Boeing 737-800 и двух самолетов Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания имеет шесть постоянных операционных баз в Варшаве, Катовице, Познани, Вроцлаве, Париже и Цюрихе, а также несколько сезонных баз, в т.ч. в Лондоне, Мадриде, Праге и Тель-Авиве.