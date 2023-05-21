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Визначено найдешевші європейські міста для подорожей на вихідні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Визначено найдешевші європейські міста для подорожей на вихідні

Британська компанія Post Office склала рейтинг найдешевших європейських напрямків на вихідні. Проаналізувавши 25 популярних туристичних місць, виявилося, що найдешевше провести вихідні у столиці Португалії.

При складанні рейтингу враховувалися можливості розваг (екскурсії та музеї), а також вартість проживання (2 ночі у 3-зірковому готелі зі сніданком), харчування (напої та вечеря на двох із пляшкою домашнього вина) та квитків на громадський транспорт на двох. Не враховувалися квитки на літак до пункту призначення та назад.

Так, у середньому вихідні в Лісабоні коштуватимуть парі туристів 257 євро. У Вільнюсі – 258 євро, у Кракові – 287 євро.

У топ-10 увійшли:

1. Лісабон, Португалія (257 євро)
2. Вільнюс, Литва (258 євро)
3. Краків, Польща (287 євро)
4. Афіни, Греція (301 євро)
5. Рига, Латвія (323 євро)
6. Порту, Португалія (374 євро)
7. Загреб, Хорватія (379 євро)
8. Будапешт, Угорщина (380 євро)
9. Варшава, Польща (381 євро)
10. Лілль, Франція (382 євро)

При цьому експерти зазначають, що серед європейських туристичних напрямків найдорожче проживання буде в Амстердамі, Венеції, Дубліні, Флоренції та Белфасті.

До найбільших витрат на харчування потрібно готуватися у Копенгагені, Гельсінкі, Відні, Женеві та Ніцці.

Найдорожчі розваги (музеї та екскурсії): Дубровник, Відень, Амстердам, Флоренція, Барселона

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