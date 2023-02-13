Пасажир, який пережив “падіння” літака, розповів про жах у салоні

Пасажир рейсу QR161 з Дохи до Копенгагена розповів про жах, що панував у салоні літака 10 січня о 2 годині ночі, передає Daily Mail.

Подробицями катастрофи, що ледь не трапилася, з виданням поділився Лукас Андерсон. Разом із дружиною та двома синами він летів у Копенгаген на “Боїнгу” 787-8 місткістю майже 250 осіб.

“Через деякий час після зльоту раптово пролунав гучний звук, після чого літак полетів вертикально вниз. Люди почали несамовито кричати, одного з пасажирів на наших очах вирвало. У салоні панував хаос. Молодший син, який сидів поруч, також був у жаху, я намагався зберігати спокій заради нього. Але єдине, що спало мені на думку: “От і все, нам кінець, ми падаємо”, – розповідає 43-річний чоловік.

На щастя, “після жахливого зниження” повністю завантажений літак Qatar Airways все ж таки знову почав набирати висоту.

“Кілька людей запитали у бортпровідників, у чому причина, але ніяких пояснень не було. Це нас справді здивувало і засмутило — жодних коментарів від пілотів та членів екіпажу. Стюардеси просто заявили, що ми летіли в якусь непередбачену погоду. Швидше за все. , вони також не знали, що сталося, і просто намагалися заспокоїти людей”, – додав очевидець.

За даними Flightradar24 літак спочатку набрав висоту 560 метрів і за лічені секунди відразу знизився до 260.

“Катарським авіалініям відомо про подію, пов’язану з рейсом QR161, що виконував рейс Доха — Копенгаген 10 січня 2023 року. Про це було негайно повідомлено владі, і проводиться внутрішнє розслідування”, – йдеться у заяві авіакомпанії.