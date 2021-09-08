Повністю вакциновані громадяни ЄС тепер можуть їздити до Канади з туристичними цілями

Уряд Канади оголосив, що з учорашнього дня, 7 вересня, всі європейські громадяни, які були повністю вакциновані від хвороби COVID-19, можуть їздити до Канади для несуттєвих цілей.

Щоб отримати дозвіл на в’їзд в країну, мандрівники з ЄС повинні довести, що вони отримали одну з доз вакцини, визнаних дійсними доказом імунітету в Канаді, і зобов’язані подати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий до прибуття.

Отже, щоб мати право на в’їзд на територію Канади, мандрівники з ЄС повинні надати доказ того, що вони були вакциновані однією з прийнятих вакцин COVID-19, перерахованих нижче:

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, тозінамер, BNT162b2)

Moderna (мРНК-1273)

AstraZeneca / COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

Було підкреслено, що вакциновані комбінованими дозами вакцини також мають право на в’їзд до Канади, оскільки обидві дози входять в число перерахованих вище.

Крім того, щоб мандрівники вважалися повністю імунізованих, в свідоцтві про вакцинацію повинне бути зазначено, що з моменту введення останньої дози вакцини пройшло 14 днів.

Що стосується свідоцтва про вакцинації, уряд Канади підкреслив, що документ повинен бути тільки англійською або французькою мовою і повинен бути завантажений в цифровому вигляді в ArriveCAN. Тому мандрівники з ЄС, які не мають свідоцтва про вакцинації на одному з цих двох мовах, повинні зробити завірений переклад свого документа і потім завантажити його в ArriveCAN.

Проте, їм як і раніше необхідно зберігати як оригінал докази вакцинації, так і завірений переклад під час подорожі, а також стежити за тим, щоб завірений переклад містив друк професійної асоціації перекладачів.

Що стосується мандрівників, які одужали від коронавірусної хвороби, канадська влада заявили, що їм потрібна повна серія визнаних вакцин проти COVID-19 або комбінація вакцин, щоб отримати дозвіл на в’їзд. Таким чином, ті, хто отримав лише одну дозу вакцини, крім Janssen, не мають права на звільнення від проїзду.

Що стосується дітей до 12 років, які ще не були вакциновані, влада відзначила, що вони звільняються від карантину за умови, що їх супроводжують повністю вакциновані мандрівники. Проте, їм як і раніше необхідно дотримуватися всіх вимог до тестування перед надходженням, прибуттям і тестуванням восьмого дня.

Навпаки, нещеплені молоді люди у віці від 12 до 17 років зобов’язані дотримуватися всіх вимог до тестування та карантину, незалежно від того, чи супроводжуються вони повністю вакцинованими мандрівниками.