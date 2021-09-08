Полностью вакцинированы граждане ЕС теперь могут ездить в Канаду с туристическими целями

Правительство Канады объявило, что со вчерашнего дня, 7 сентября, все европейские граждане, которые были полностью вакцинированы от болезни COVID-19, могут ездить в Канаду для несущественных целей.

Чтобы получить разрешение на въезд в страну, путешественники с ЕС должны доказать, что они получили одну из доз вакцины, признанных действительными доказательством иммунитета в Канаде, и обязаны подать отрицательный результат теста на COVID-19, полученный до прибытия.

Итак, чтобы иметь право на въезд на территорию Канады, путешественники с ЕС должны предоставить доказательство того, что они были вакцинированы одной из принятых вакцин COVID-19, перечисленных ниже:

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, тозинамер, BNT162b2)

Moderna (мРНК-1273)

AstraZeneca / COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)

Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

Было подчеркнуто, что вакцинированы комбинированными дозами вакцины также имеют право на въезд в Канаду, поскольку обе дозы входят в число перечисленных выше.

Кроме того, чтобы путешественники считались полностью иммунизированных, в свидетельстве о вакцинации должно быть указано, что с момента введения последней дозы вакцины прошло 14 дней.

Что касается свидетельства о вакцинации, правительство Канады подчеркнул, что документ должен быть только на английском или французском языке и должен быть загружен в цифровом виде в ArriveCAN. Поэтому путешественники с ЕС, не имеющих свидетельства о вакцинации на одном из этих двух языках, должны сделать заверенный перевод документа и затем загрузить его в ArriveCAN.

Однако, им по-прежнему необходимо сохранять как оригинал доказательства вакцинации, так и заверенный перевод во время путешествия, а также следить за тем, чтобы заверенный перевод содержал печать профессиональной ассоциации переводчиков.

Что касается путешественников, выздоровели от коронавирусной болезни, канадские власти заявили, что им нужна полная серия признанных вакцин против COVID-19 или комбинация вакцин, чтобы получить разрешение на въезд. Таким образом, те, кто получил только одну дозу вакцины, кроме Janssen, не имеют права на освобождение от проезда.

Что касается детей до 12 лет, которые еще не были вакцинированы, власть отметила, что они освобождаются от карантина при условии, что их сопровождают полностью вакцинированы путешественники. Однако, им по-прежнему необходимо соблюдать все требования к тестированию перед поступлением, прибытием и тестированием восьмого дня.

Напротив, непривитые молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет обязаны соблюдать все требования к тестированию и карантина, независимо от того, сопровождаются они полностью вакцинированными путешественниками.