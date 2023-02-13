У Бразилії блискавка влучила у статую Ісуса Христа (Фото)

11 лютого в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) блискавка вдарила у верхню частину знаменитої статуї Христа-Спасителя.

Інцидент стався під час грози, яка вибухнула напередодні пізно увечері. Удар припав у голову скульптури. Статуя, на щастя, не постраждала.

Статуя Ісуса Христа розташована на вершині гори на висоті понад 700 м. За даними Національного інституту космічних досліджень, скульптура отримує в середньому шість ударів блискавок на рік.

2014-го після чергового такого удару її довелося ремонтувати — відломився кінчик великого пальця на правій руці статуї. Тоді ж було вирішено встановити додаткові громовідводи.