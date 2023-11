У США пасажир виліз на крило літака і намагався викрасти пікап в аеропорту

У Новому Орлеані пасажир рейсу Southwest Airlines влаштував справжній переполох, залізши на крило пасажирського літака, передає The New York Post.

За інформацією порталу, на момент інциденту всі пасажири перебували в салоні. Борт готувався виїжджати на злітно-посадкову смугу. На цей момент люди помітили чоловіка на крилі Boeing. З’ясувалося, що один із пасажирів відкрив аварійний люк і вибрався назовні.

Пізніше порушник стрибнув на землю і намагався викрасти службовий автомобіль, але охорона повітряної гавані встигла його перехопити.

An unidentified 38-year-old man created chaos by using opening the emergency exit on a Southwest Airlines plane and jumping out onto the tarmac at New Orleans airport.

Eyewitnesses captured video showing passengers panicking to get off the aircraft. https://t.co/bA4iYuS9tP pic.twitter.com/JVcTamMf63

— ABC News (@ABC) November 28, 2023