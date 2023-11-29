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У США пасажир виліз на крило літака і намагався викрасти пікап в аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажир виліз на крило літака і намагався викрасти пікап в аеропорту

У Новому Орлеані пасажир рейсу Southwest Airlines влаштував справжній переполох, залізши на крило пасажирського літака, передає The New York Post.

За інформацією порталу, на момент інциденту всі пасажири перебували в салоні. Борт готувався виїжджати на злітно-посадкову смугу. На цей момент люди помітили чоловіка на крилі Boeing. З’ясувалося, що один із пасажирів відкрив аварійний люк і вибрався назовні.

Пізніше порушник стрибнув на землю і намагався викрасти службовий автомобіль, але охорона повітряної гавані встигла його перехопити.

Зазначається, що винуватця переполоху доправили не до поліції, а до лікарні для обстеження. Поки що йому не пред’явлено жодного звинувачення.

Далі розслідуватимуть інцидент федеральні служби.

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