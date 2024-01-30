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Названі найгостинніші місця світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найгостинніші місця світу
Unsplash

Сервіс бронювання готелів Booking підбив підсумки щорічної премії Traveler Review Awards. Вибирали переможців згідно з відгуками на платформі.

Фахівці платформи підготували топ міст світу, які відзначилися особливою гостинністю та висококласним сервісом.

Так виглядає список 10 найгостинніших місць світу:

  • Арраял д’Ажуда (Бразилія),
  • Ермуполіс (Греція),
  • Віана-ду-Каштелу (Португалія),
  • Дейлсфорд (Австралія),
  • Гріндельвальд (Швейцарія),
  • Моаб (США),
  • Юзес (Франція),
  • Масатлан (Мексика),
  • Джайсалмер (Індія),
  • Фудзікавагучіко (Японія).

Докладніше про кожного можна почитати тут.

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