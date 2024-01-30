Названі найгостинніші місця світу

Сервіс бронювання готелів Booking підбив підсумки щорічної премії Traveler Review Awards. Вибирали переможців згідно з відгуками на платформі.
Фахівці платформи підготували топ міст світу, які відзначилися особливою гостинністю та висококласним сервісом.
Так виглядає список 10 найгостинніших місць світу:
- Арраял д’Ажуда (Бразилія),
- Ермуполіс (Греція),
- Віана-ду-Каштелу (Португалія),
- Дейлсфорд (Австралія),
- Гріндельвальд (Швейцарія),
- Моаб (США),
- Юзес (Франція),
- Масатлан (Мексика),
- Джайсалмер (Індія),
- Фудзікавагучіко (Японія).
Докладніше про кожного можна почитати тут.
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