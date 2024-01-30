Названі найгостинніші місця світу

Сервіс бронювання готелів Booking підбив підсумки щорічної премії Traveler Review Awards. Вибирали переможців згідно з відгуками на платформі.

Фахівці платформи підготували топ міст світу, які відзначилися особливою гостинністю та висококласним сервісом.

Так виглядає список 10 найгостинніших місць світу:

Арраял д’Ажуда (Бразилія),

Ермуполіс (Греція),

Віана-ду-Каштелу (Португалія),

Дейлсфорд (Австралія),

Гріндельвальд (Швейцарія),

Моаб (США),

Юзес (Франція),

Масатлан (Мексика),

Джайсалмер (Індія),

Фудзікавагучіко (Японія).

Докладніше про кожного можна почитати тут.

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