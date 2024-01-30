Названі найочікуваніші відкриття музеїв у 2024 році

Про нові світові музеї, покликані просвітлювати та надихати людство, які відкриються у 2024 році, розповідає smithsonianmag.com.

Центр астрономічних відкриттів обсерваторії Лоуелл. Флагстафф, Арізона (Astronomy Discovery Center at Lowell Observatory)

Одна з найстаріших обсерваторій у Сполучених Штатах стане набагато інтерактивнішою з відкриттям нового музею науки. Центр астрономічних відкриттів Фонду Кемпера та Етель Марлі, який розпочне приймати відвідувачів у листопаді 2024 року, орієнтований на всіх: від астрономів-аматорів до людей, яким просто подобається дивитися на зірки.

Новий багатогранний простір включає імерсивний театр на 180 місць зі світлодіодним екраном по всьому периметру, на якому відвідувачі зможуть побачити поблизу пейзажі далеких планет (наприклад, Сатурна або Марса) або зоряне небо з детальним розташуванням сузір’їв. А також дві основні виставкові зали.

У спеціальній дитячій “Зоні цікавості” діти зможуть освоїти запуск ракет з пінопласту та навчитися керувати світловими променями за допомогою призм та дзеркал.

Космос буде виставлений на загальний огляд по всьому культурному простору, а важливі питання Всесвіту будуть розглянуті з погляду різних вчених, які шукають відповіді на них. Включаючи математику, мистецтво та духовність.

Гігантські, підвішені до стелі планети, відтворені в точному масштабі, дадуть відвідувачам можливість порівняти їх розміри. І отримати уявлення, наприклад, про те, де малий Меркурій по відношенню до Юпітера.

Музей Нінтендо. Кіото, Японія (Nintendo Museum)

Nintendo – ім’я однієї з найбільших компаній із виробництва відеоігор на планеті стало загальним. Тепер компанія, яка стоїть за такими франшизами як “Покемон” та “Супер Маріо”, відкриває інтерактивний музей, щоб продемонструвати свою 135-річну історію. Шлях, що почався в 1889 з виробництва гральних карт в японському стилі і до становлення компанії як гіганта відеоігор.

Відкриється музей на території колишнього заводу Удзі Огура у Кіото, який Nintendo колись використовувала для виробництва колекційних карток та ремонту іграшок та обладнання. Простір буде наповнений персонажами найвідоміших ігор, у світи яких можна буде поринути повністю і перевірити свої ігрові навички.

А також побачити цікаві реальні експонати, наприклад, Nintendo 64, першу у світі 64-бітну домашню відеоігрову систему, випущену 1996 року. Або робочу консоль для 388 ігор на картриджах, 85 із яких продавалися виключно в Японії.

Музей Шекспіра. Лондон (Museum of Shakespeare)

2011 року археологи з Лондонського археологічного музею (MOLA) виявили останки одного з перших лондонських театрів. Вони навіть не підозрювали, що зрештою він стане центром новітнього іммерсивного та інтерактивного музею міста.

Цієї весни Музей Шекспіра відчиняє свої двері в міському районі Шордич і на місці колишнього театру, де сам великий драматург ставив “Ромео та Джульєтта”. Крім того, руїни театру, що збереглися, вперше будуть відкриті для публіки.

Відвідувачі зможуть спуститися майже на десять футів під землю і поринуть у день із життя Вільяма Шекспіра XVI століття, переосмислений за допомогою інноваційної мультисенсорної технології, що відтворює краєвиди, звуки і навіть запахи Лондона 1598 року. Технології штучного інтелекту оживлятимуть анімаційні уявлення, тож глядачі зможуть самі стати частиною дії.

Музей, створений у результаті співпраці MOLA, Historic England та творчої студії Bompas & Parr, стане центром великого кварталу, який включатиме квартири, офісні будівлі, магазини та ресторани.

Музей скандинавського мистецтва Art Silo. Крістіансан, Норвегія (Kunstsilo Nordic Art Museum; Kristiansand)

У травні цього року у південному норвезькому місті Крістіансанн з’явиться новий величезний художній музей та культурний центр. Музей скандинавського мистецтва “Кунсцило” займе ретельно відреставроване зерносховище 1935 року з видом на місцеву гавань і стане майданчиком для чудових панорамних видів, сценою для лекцій, спектаклів та концертів. А також величезною виставковою залою для робіт, присвячених сучасному північному мистецтву.

Інтерактивне цифрове мистецтво та міжнародні сучасні виставки стануть частиною загальної культурної програми “Кунсцило”, а сам музей має намір служити генератором нових ідей.

Художні лабораторії Хампі. Хампі, Індія (Hampi Art Labs)

Південно-індійське місто Хампі – центр традиційних мистецтв і ремесел, таких як вишивка Ламбані – складний стиль рукоділля, що включає яскраві кольори, різні стібки та дзеркала. Саме тут 6 лютого відкриється Хампі Арт Лабораторія, яка знайомитиме відвідувачів із ремісничими традиціями та техніками регіону. Центр поєднує художні галереї, виставкові площі та різні види ремісничого виробництва: від гравюри та кераміки, скульптур з каменю та металу до нових експериментальних технологій. На великій території також будуть розташовані художні студії, резиденції та кафе.

Слід зазначити, що будівля Hampi Art Labs сама по собі є витвором мистецтва та побудована з місцевих матеріалів, таких як метал та глина, які органічно поєднуються з природним ландшафтом.

Великий єгипетський музей. Каїр (Grand Egyptian Museum)

На його створення пішло більше двох десятиліть, але 2024 може стати роком, коли Великий Єгипетський музей (GEM) відкриє свої двері для публіки. Цей колосальний проект планує розпочати приймати відвідувачів цього літа.

Це найбільший археологічний музейний комплекс на планеті — місце, наповнене більш ніж 100 000 артефактами та тисячолітньою історією, починаючи з доісторичних часів до сучасного Єгипту. GEM справляє сильне перше враження на відвідувачів: від напівпрозорого кам’яного фасаду заввишки 2000 футів до колосальної статуї Рамзеса II, що стоїть біля входу в атріум комплексу, залитого сонцем.

На відвідувачів чекають тематичні сади, інтерактивний дитячий музей та величезна колекція найцінніших артефактів, п’ята частина яких буде вперше виставлена на загальний огляд. Однією з головних визначних пам’яток буде корабель Хуфу, 20-тонна баржа віком 4600 років, яка колись належала фараону Хуфу і виявлена 1954 року біля Великої піраміди Єгипту.

Проте безперечним центральним елементом GEM стане повна колекція скарбів Тутанхамона, що включає близько 5000 предметів, знайдених у гробниці молодого короля: від щита, прикрашеного шкірою гепарду, до пари сандалів, які носив фараон.