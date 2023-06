“Двері відчинилися в польоті”: у Бразилії літак з музикантами здійснив аварійну посадку

Політ бразильської групи мало не обернувся катастрофою, після того, як двері літака відчинилися в небі невдовзі після зльоту, передає NewYorkPost.

Інцидент стався через 30 хвилин після того, як літак вилетів із Сан-Луїса до Сальвадора. На борту знаходилася група бразильського співака та автора пісень Тьєррі. Музиканти поверталися додому після чергового успішного концерту. Як повідомляє NewYorkPost, самого фронтмена в літаку не було, оскільки він відлетів іншим рейсом раніше за своїх товаришів по групі.

Несподівано для всіх у літаку відкрився фюзеляж. Найближче до отвору сидів барабанщик, який зняв те, що відбувається, на телефон. Ролик із пригодою потрапив у мережу і не на жарт налякав користувачів Twitter. Судячи з кадрів, самі музиканти зберігали дивовижний спокій, сидячи в кабіні з відчиненими дверима.

That was a Moment of grave concern when the door of the Brazilian music band Tierry’s Bandeirante EMB-110 plane opened with the singer’s team in mid-flight.

The aircraft was traveling from São Luís and had to make an emergency landing. No injuries reported.#safety #aviation pic.twitter.com/4lfvoZcQQd

— FL360aero (@fl360aero) June 13, 2023