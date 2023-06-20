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БразиліяТуризм

“Двері відчинилися в польоті”: у Бразилії літак з музикантами здійснив аварійну посадку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Політ бразильської групи мало не обернувся катастрофою, після того, як двері літака відчинилися в небі невдовзі після зльоту, передає NewYorkPost.

Інцидент стався через 30 хвилин після того, як літак вилетів із Сан-Луїса до Сальвадора. На борту знаходилася група бразильського співака та автора пісень Тьєррі. Музиканти поверталися додому після чергового успішного концерту. Як повідомляє NewYorkPost, самого фронтмена в літаку не було, оскільки він відлетів іншим рейсом раніше за своїх товаришів по групі.

Несподівано для всіх у літаку відкрився фюзеляж. Найближче до отвору сидів барабанщик, який зняв те, що відбувається, на телефон. Ролик із пригодою потрапив у мережу і не на жарт налякав користувачів Twitter. Судячи з кадрів, самі музиканти зберігали дивовижний спокій, сидячи в кабіні з відчиненими дверима.

Зіткнувшись з потенційною катастрофою, пілот вирішив розгорнути політ і здійснити аварійну посадку в аеропорту Уго да Кунья Мачадо в Сан-Луїсі.

Одразу після прибуття на борт піднялися медики та перевірили пасажирів, які, на щастя, не постраждали. Група повернулася до готелю, а влада розпочала розслідування того, що сталося. Причина того, що трапилося, поки невідома.

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