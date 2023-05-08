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Бразильське місто з населенням 73 000 людей провалюється під землю через вирубку лісів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бразильське місто з населенням 73 000 людей провалюється під землю через вирубку лісів

Бразильське місто Бурітікупу знаходиться під великою загрозою — воно може буквально провалитися під землю. Вирубування лісу поруч із поселенням послабило ґрунт, утруднивши поглинання зайвої води. Ерозія грунту призводить до утворення величезних кратерів поряд із містом.

Кратери глибиною до 70 метрів і зсуви загрожують стерти місто з землі протягом найближчих 30-40 років. Навколо Буритикупу вже є 26 ярів довжиною понад 300 метрів, які утворилися внаслідок багаторічної вирубки лісів. Цього року через сильні дощі ситуація стала ще сумнішою — влада назвала ситуацію „суспільним лихом“.

Бразильське місто з населенням 73 000 людей провалюється під землю через вирубку лісів

На знімках з повітря видно, що кратери вже сягають прямо до околиці міста. За останнє десятиліття вже зруйновано понад 50 будинків, а за останні 20 років семеро людей загинули від падіння в яри. Влада та управління цивільної оборони стежать за зростанням і появою нових дірок у землі, і займаються переселенням сімей. Мер Бурітікупу Жоао Карлос назвав ситуацію складною та заявив, що до списку рішень екологічної проблеми входять компенсації переселенцям, будівництво нових житлових комплексів та робота дренажних служб.

Бразильське місто з населенням 73 000 людей провалюється під землю через вирубку лісів

Поява ярів у Буритикупу починалася з тріщин у землі, що виникли через дощову воду. Згодом яри перетворилися на величезні кратери. Без дерев, що зміцнюють землю і зв’язують шар ґрунту зверху, поверхневі води продовжуватимуть збиратися в уразливих місцях, розмиваючи навколишній ґрунт, пише Daily Mail.

Бразильське місто з населенням 73 000 людей провалюється під землю через вирубку лісів

Регіон сильно страждає від знеліснення: з 2000 по 2020 рік Бурітікупу втратив 41% деревини. Через вирубку лісів у Бразилії тропічним лісам Амазонії стало важче відновлюватися після посух, пожеж та зсувів. Проблема лише посилюється: за перші шість місяців 2022 року було вирубано територію, яка в п’ять разів перевищує площу Нью-Йорка — це найвищий показник за останні шість років.

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