«Жорстоке насильство»: поліцейські в масках в масках б’ють і переслідують мігрантів з Хорватії

“Це було просто жахливо. Вони забрали у нас все. І нас жорстоко побили” – так говорять мігранти, побиті і переслідувані хорватськими поліцейськими в масках в Боснії і Герцеговині. Незаконна операція була розкрита журналістів-розслідувачів.

Гучні крики болю луною віддаються в густому лісі вздовж хорватсько-боснійського кордону. Лунають удари. Дата – 15 червень 2021 року. П’ятеро молодих людей біжать через чагарник і кидаються в Корану, прикордонну річку між Хорватією та Боснією і Герцеговиною.

Перед цим вони, мабуть, пройшли через лінію людей в масках і уніформі, які зляться на втікачів, перш ніж їх незаконно вигнали з Хорватії. Один з чоловіків в масці вміло крутить в руці кийок, якої б’є людей, щоб виштовхнути їх за кордон ЄС. Його лице сховано під темним захисним шоломом.

Кожні кілька секунд повз нього проходять чорняві молоді люди. Людина в масці відпрацьованими рухами б’є кожного з них куди попало – по спині, ногах, животу.

І ЄС оплачує цю операцію?

Ці кадри можна побачити на відео, знятому командою німецької суспільно-правової телерадіокомпанії ARD. Протягом 9 місяців журналісти-розслідувачі ARD працювали у співпраці з колегами з багатьох зарубіжних ЗМІ. Вони знімали під прикриттям, розмовляли зі свідками і аналізували профілі соціальних мереж, щоб відстежити і задокументувати незаконне переміщення біженців уздовж хорватсько-боснійської кордону, повідомляє DW.

З їх розслідування ясно, що накази про незаконні рейди виходять із Загреба – це підтверджують три незалежні джерела з хорватських поліцейських кіл.

За даними слідчої групи, поліцейські, які незаконно виганяють біженців з Хорватії, є частиною так званої операції “Коридор”, що проводиться уздовж кордонів Хорватії з ЄС. У ньому беруть участь поліцейські з усієї Хорватії.

Один з активних членів “Коридору” так описав свої дії: “Коли ми знаходимо де-небудь мігрантів, вони зазвичай лягають на землю від страху. Потім поліцейський починає по черзі бити їх палицею по ногах. Потім поліцейське управління в Загребі розглядає доцільність внесення доставити затриманих в поліцейську дільницю, видворити через кордон в Боснію або дати їм можливість попросити притулок”.

Те саме джерело також повідомляє, що у затриманих конфіскують особисті речі, а деякі з них спалюють на звалищі.

Операція “Коридор” частково фінансується ЄС. З 2014 року Брюссель заплатив Загребу майже 177 млн ​​євро за “управління міграцією”.