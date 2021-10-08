«Жестокое насилие»: полицейские в масках в масках бьют и преследуют мигрантов из Хорватии

«Это было просто ужасно. Они забрали у нас все. И нас жестоко избили» — так говорят мигранты, избиты и преследуемые хорватскими полицейскими в масках в Боснии и Герцеговине. Незаконная операция была раскрыта журналистами-расследователями.

Громкие крики боли эхом отдаются в густом лесу вдоль хорватско-боснийского границы. Раздаются удары. Дата — 15 июня 2021 года. Пятеро молодых людей бегут через кустарник и бросаются в Корана, пограничную реку между Хорватией и Боснией и Герцеговиной.

Перед этим они, видимо, прошли через линию людей в масках и униформе, которые злятся на беглецов, прежде чем их незаконно выгнали из Хорватии. Один из мужчин в маске умело крутит в руке дубинку, которой бьет людей, чтобы вытолкнуть их за границу ЕС. Его лицо скрыто под темным защитным шлемом.

Каждые несколько секунд мимо проходят темноволосые молодые люди. Человек в маске отработанными движениями бьет каждого из них куда попало — по спине, ногах, животу.

И ЕС оплачивает эту операцию?

Эти кадры можно увидеть на видео, снятом командой немецкой общественно-правовой телерадиокомпании ARD. За 9 месяцев журналисты-расследователи ARD работали в сотрудничестве с коллегами из многих зарубежных СМИ. Они снимали под прикрытием, разговаривали со свидетелями и анализировали профили социальных сетей, чтобы отследить и задокументировать незаконное перемещение беженцев вдоль хорватско-боснийской границы, сообщает DW.

С их расследования ясно, что приказы о незаконных рейды выходят из Загреба — это подтверждают три независимых источника из хорватских полицейских кругов.

По данным следственной группы, полицейские, которые незаконно выгоняют беженцев из Хорватии, является частью так называемой операции «Коридор», проводимой вдоль границ Хорватии с ЕС. В нем принимают участие полицейские со всей Хорватии.

Один из активных членов «Коридора» так описал свои действия: «Когда мы находим где-нибудь мигрантов, они обычно ложатся на землю от страха. Потом полицейский начинает по очереди бить их палкой по ногам. Затем полицейское управление в Загребе рассматривает целесообразность включения доставить задержанных в полицейский участок, выдворить из-за границы в Боснию или дать им возможность попросить убежище «.

Тот же источник также сообщает, что у задержанных конфискуют личные вещи, а некоторые из них сжигают на свалке.

Операция «Коридор» частично финансируется ЕС. С 2014 года Брюссель заплатил Загреба почти 177 млн ​​евро за «управление миграцией».