В Європі починається зростання цін на поїзди через подорожчання електроенергії

Болгарські державні залізниці проводять розрахунки щодо підвищення цін на квитки. Про це в програмі “Сьогодні вранці” на каналі BTV повідомив менеджер компанії Любен Нанов. Причина: подвійне зростання вартості електроенергії.

“Ми використовуємо 150 000 гігават-годин електроенергії на рік, тому що з усіх 565 поїздів 470 працюють на електриці”, – сказав Нанов.

Він підкреслив, що протягом тривалого періоду часу електроенергія коштувала близько $60-65 за метаватт-годину, а сьогодні її ціна вже складає $130-150, тобто відносна частка електроенергії в загальних витратах БДЗ становить 21%.

На даний момент підвищення не буде, але тарифи на проїзд будуть збільшені. БДЗ має право підвищувати ціни два рази в рік, і іншого виходу на даний момент немає.

Вартість електроенергії стає все більш серйозною проблемою в країнах Європейського Союзу. У середу міністри країн ЄС зібралися на екстрену нараду в Словенії саме через високі ціни на електроенергію і природний газ по всій Європі. Багато європейських країн вже розглядають надзвичайні заходи по захисту своїх споживачів, спрямовані на те, щоб зупинити величезне зимове зростання цін. Основні передбачувані заходи – державні субсидії і обмеження цін.