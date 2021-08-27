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COVID Travel NewsБОЛГАРІЯ

У Болгарії починаються посилені перевірки протиепідемічних заходів на курортах

Гліб Парфененко
У Болгарії починаються посилені перевірки дотримання протиепідемічних заходів на курортах

Поліція і інспектори районної інспекції охорони здоров’я Бургаса починають посилені перевірки дотримання протиепідемічних заходів на курортах країни. Нагадуємо, що регіон Бургас вже тиждень перебуває в “червоній зоні”, і на останньому засіданні штаб вирішив посилити контроль, повідомляє БНТ.

“Відстань між столами в ресторанах має бути не менше півтора метра. Вдень це дотримується, але ввечері, коли бувають пікові моменти з великою кількістю людей, черговий персонал повинен обмежувати це скупчення”, – пояснила Жельова з РЗИ.

За її словами, це найбільша проблема на протязі всього сезону – недотримання дистанції. Вона нагадала, що у всіх закритих громадських місцях потрібно носити маски, що закривають і ніс. Маску також слід носити при скупченні людей на вулиці.

Будуть перевірятися всі громадські об’єкти. Перевірки на курортах тривають, і, за даними РЗИ, з початку літа складається близько 3-4 актів про порушення в тиждень.

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