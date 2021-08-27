В Болгарии начинаются усиленные проверки противоэпидемических мероприятий на курортах

Полиция и инспекторы районной инспекции здравоохранения Бургаса начинают усиленные проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий на курортах страны. Напоминаем, что регион Бургас уже неделю находится в «красной зоне», и на последнем заседании штаб решил усилить контроль, сообщает БНТ.

«Расстояние между столами в ресторанах должно быть не менее полутора метров. Днем это соблюдается, но вечером, когда бывают пиковые моменты с большим количеством людей, дежурный персонал должен ограничивать это скопление», — пояснила Желева с РЗИ.

По ее словам, это самая большая проблема на протяжении всего сезона — несоблюдение дистанции. Она напомнила, что во всех закрытых общественных местах нужно носить маски, закрывающие и нос. Маску также следует носить при скоплении людей на улице.

Будут проверяться все общественные объекты. Проверки на курортах продолжаются, и, по данным РЗИ, с начала лета состоит около 3-4 актов о нарушениях в неделю.